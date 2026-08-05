Primarul general, Ciprian Ciucu, a avut luni o ședință cu marii consumatori de energie din cadrul PMB și a stabilit un pachet de 25 de măsuri care vor fi aplicate în toate instituțiile și companiile din subordine.

Potrivit Primăriei Capitalei, STB, Compania Municipală de Iluminat Public București, Termoenergetica, Administrația Domeniului Public București și toate instituțiile din subordinea PMB vor pune în aplicare măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Edilul le-a cerut companiilor municipale, considerate mari consumatoare de energie, să prezinte fiecare un plan de soluții, fără ca acestea să afecteze calitatea și buna funcționare a serviciilor publice.

De asemenea, primarul general a decis ca Poliția Locală a Municipiului București să notifice operatorii de panouri publicitare digitale sau iluminate pentru sistarea alimentării acestora în intervalul orar critic.

Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, ca urmare a scăderii producției de energie electrică. Intervalul critic este între orele 20:00 și 23:00, perioadă în care consumul energetic național este cel mai ridicat.

Primăria Municipiului București și companiile din subordine vor aplica măsurile într-un interval chiar mai larg.

Principalele măsuri adoptate

Societatea de Transport București (STB)

autobuzele electrice nu vor fi încărcate în intervalul 19:30 – 23:00;

vor fi reduse sau suspendate spălările exterioare și lucrările cu aer comprimat la schimbul II;

iluminatul pe platformele de parcare va fi pornit după ora 22:00;

activitățile de întreținere și mentenanță din intervalul 19:00 – 23:00 vor fi reprogramate;

iluminatul tehnologic din hale va fi diminuat între orele 19:30 și 23:00;

pe timpul nopții vor fi stinse luminile, vor fi oprite aparatele de aer condiționat și deconectate încărcătoarele.

Compania Municipală Termoenergetica București

oprește pompele de ridicare a presiunii, apa caldă urmând să fie asigurată prin presiunea din rețeaua de apă rece;

reduce sau reprogramează funcționarea pompelor de recirculare și presiune;

limitează funcționarea echipamentelor de climatizare în toate sediile administrative;

oprește iluminatul neesențial.

Compania Municipală Iluminat Public București

reduce cu aproximativ 30% fluxul luminos al aparatelor LED integrate în sistemul de telegestiune.

Poliția Locală a Municipiului București

notifică operatorii privați de publicitate să oprească ecranele digitale și iluminatul mijloacelor de publicitate în intervalul 20:00 – 21:00, pe tot parcursul lunii august.

Sediul Primăriei Municipiului București

oprește iluminatul ornamental al clădirii și al curții interioare pe timpul nopții;

oprește iluminatul din lambriurile holurilor după încheierea programului;

reduce sistemul de răcire din clădire pe toată durata lunii august;

renunță la încărcarea mașinilor electrice în intervalul critic și pe timpul nopții.

Administrația Domeniului Public a Municipiului București

reduce iluminatul la sedii, cimitire, crematorii și parcuri.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB)

reduce la strictul necesar iluminatul administrativ și exterior;

oprește echipamentele electronice neesențiale la finalul programului;

limitează utilizarea aparatelor de climatizare și reprogramează activitățile energointensive în afara intervalului critic.

Măsuri și în instituțiile de cultură

Biblioteca Metropolitană București, Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești, Muzeul Municipiului București, Circul Metropolitan București, ARCUB – Arte și Evenimente Urbane București, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, Muzeul Național al Literaturii Române, Opera Comică pentru Copii și cele 10 teatre din subordinea PMB vor: