Astfel, tot mai multe primării reduc iluminatul public, iar companiile private încep să decidă voluntar oprirea activității.

Premierul interimar le-a mulțumit într-o postare pe Facebook tuturor celor care au răspuns apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile: „Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic”, a scris Ilie Bolojan.

În Constanța, toate cele 64 de autobuze electrice ale companiei de transport în comun vor fi alimentate doar după ora 23:00, pentru a nu suprasolicita rețeaua.

Fănel Popa, director general CT Bus: „După ora 23:00, consumul este puțin mai redus”.

Reporter: Care este intervalul pe care îl evitați?

Fănel Popa, director general CT Bus: „Este 18:00–23:00.”

În Cluj-Napoca, administratorii unor restaurante spun că economisesc energie fără să afecteze calitatea serviciilor.

Alexandra Martin, co-fondator restaurant: „De dimineață până undeva după-amiază, aerul condiționat este oprit în toată clădirea, iar pe timpul serii aproape toate luminile sunt oprite, să fim atenți la cum folosim cuptorul.”

După Iași și Tecuci, și Aradul, dar și 13 localități din Maramureș au decis să reducă iluminatul public pe timpul nopții. Sectorul 6 din Capitală a anunțat că va tăia din intensitate în cea mai mare parte a parcurilor și locurilor de joacă aflate în administrare.

Și câteva instituții publice s-au alăturat. În Arad, atât Primăria, cât și Tribunalul au anunțat măsuri pentru diminuarea consumului de electricitate.

Bradin Virgiliu Flavius, președintele Tribunalului Arad: „Va funcționa doar în perioada programului și doar în birourile unde se desfășoară activitatea.”

O mare companie privată de prelucrare a lemnului, cu fabrici în județele Brașov și Alba, a hotărât să-și reducă voluntar consumul de energie.

Corespondent PROTV: „Compania oprește liniile tehnologice gradual, în funcție de nevoile sistemului energetic și va relua activitatea la capacitate normală imediat ce condițiile o vor permite. Asta deși fabrica își produce singură o parte din energia care îi este necesară.”

Livrările către clienți nu vor fi afectate, spun reprezentanții firmei.

Laura Mitan, marketing Kronospan România: „Am redus consumul aproximativ 52%. Este o contribuție concretă și rapidă pe care noi o putem lua într-un astfel de context.”

Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte să limiteze temporar consumul, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național – a mai anunțat Ilie Bolojan.