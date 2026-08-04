''Începând de astăzi, Primăria municipiului Arad dispune două prime măsuri de economisire a energiei electrice, menite să reducă presiunea asupra rețelei și să optimizeze consumul de resurse la nivel local. Decizia vine în contextul dificultăților energetice înregistrate la nivel național și vizează în primă fază sectorul iluminatului public și arhitectural din oraș. Astfel, se va opri temporar iluminatul public arhitectural și se va diminua cu 50% intensitatea iluminatului pe arterele unde infrastructura tehnică permite reducerea fluxului luminos'', a anunțat, print-un comunicat de presă, viceprimarul Lazăr Faur.Anterior, Tribunalul Arad a anunțat că a decis să suspende iluminatul arhitectural pentru Palatul Justiției, ''având în vedere contextul actual din domeniul energetic și preocuparea pentru reducerea consumului de energie''. , relatează Agerpres.

Apelul prefectului către instituții

După decizia Tribunalului, prefectul județului, Mihai Pașca, a lansat un apel către instituții să ia măsuri similare.

''În contextul necesității utilizării responsabile a resurselor energetice și al efortului comun de reducere a consumului de energie electrică, adresez un apel către toate instituțiile publice, autoritățile administrației publice locale, operatorii economici și cetățenii județului pentru adoptarea unor măsuri voluntare de eficientizare a consumului de energie'', a transmis Mihai Pașca.

Iașiul a fost primul oraș din țară care a luat măsuri în contextul crizei energetice. După miezul nopții, iluminatul stradal a fost oprit. Excepție au făcut doar curțile spitalelor, pasajele subterane și zonele pietonale centrale.

Apelul lui Ilie Bolojan pentru reducerea voluntară a consumului de energie

Premierul demis Ilie Bolojan a cerut, luni, românilor, companiilor și autorităților publice să reducă voluntar consumul de energie, din cauza crizei energetice care afectează România în special în perioada ”orelor de seară”.

Ilie Bolojan, a anunțat, marți, după trei ședințe de lucru, că situația aprovizionării cu combustibil s-a îmbunătățit, dar rămâne dificilă la Cernavodă, din cauza debitului scăzut al Dunării.

Prima ședință a vizat centrala nucleară de la Cernavodă, afectată de scăderea debitului Dunării. Potrivit premierului demis, lucrările tehnice continuă pentru a proteja funcționarea instalației.

„Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite," a scris Bolojan.

Autoritățile au explicat că măsura a fost necesară din cauza secetei severe, care a redus considerabil debitele râurilor și, în special, ale Dunării. În aceste condiții, producția de energie hidro este afectată, iar funcționarea Sistemului Energetic Național devine mai dificilă în perioadele cu un consum ridicat.

El a explicat care este obiectivul acestor măsuri: „Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național."

Totuși, Bolojan a transmis un semnal ușor optimist legat de nivelul apei: „Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult."