În aceste secvențe se observă cum mașina scăpată de sub control, în care se aflau cele două, se deplasează cu viteză și se izbește violent de un cap de pod.

Impactul a fost atât de puternic, încât șoferița a rămas încarcerată. Pompierii au scos-o dintre fiare, dar medicii nu au mai putut să o salveze.

Femeia de 63 de ani, de pe locul din dreapta, a suferit mai multe răni. Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru a afla cum a ajuns conducătoarea auto să piardă controlul mașinii.