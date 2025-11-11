Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO

11-11-2025 | 13:41
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat, pe o stradă din Bucureşti, înjunghiindu-l de 33 de ori.

Victima a supravieţuit, fiind supusă unor intervenţii chirurgicale. Anchetatorii, care l-au prins pe agresor, nu au putut stabili un motiv al atacului.

Atacul a avut loc pe timp de noapte, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Atenție, imaginile au impact emoțional!

”La data de 09.11.2025, inculpatul s-a înarmat cu un cuţit şi, în jurul orei 03:40, a părăsit locuinţa sa situată în mun. Bucureşti, sector 2, a urmărit-o pe victimă (un bărbat în vârstă de 68 de ani) pe o distanţă de aproximativ 400 de metri, iar la ora 04:04 s-a apropiat de victimă şi i-a aplicat 33 de lovituri de cuţit în zona abdomenului, toracelui, membrelor şi capului, provocându-i multiple plăgi înjunghiate şi hemoperitoneu”, se arată în documentele procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care instrumentează acest caz.

După atac, agresorul s-a dus acasă.

Bărbatul înjunghiat a reuşit să ajungă până la un magazin din zonă, iar un angajat al magazinului a sunat la 112, cerând ajutor. Bărbatul atacat a fost dus la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Sf. Pantelimon”, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale, în prezent starea sa fiind stabilă.

”Întrucât autorul a premeditat fapta, înarmându-se cu un cuţit şi urmărind victima pe o distanţă de aproximativ 400 de metri, şi a acţionat cu o ferocitate ieşită din comun, aplicându-i victimei 33 de lovituri de cuţit, în cauză au fost reţinute elementele circumstanţiale agravante ale tentativei de omor – săvârşirea faptei cu premeditare şi prin cruzimi”, transmit procurorii.

Pe parcursul anchetei, aceştia nu au putut stabili că ar exista o legătură între inculpat şi victimă şi nici vreun motiv pentru săvârşirea faptei.

Autorul agresiunii a fost identificat în luni, când a fost găsit de poliţişti la locuinţa sa.

Anchetatorii menţionează că, în urma unei percheziţii făcute la locuinţa suspectului, au fost găsite probe care confirmă acuzaţia adusă acestuia.

Tânărul suspectat de tentativă de omor prin cruzimi a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

bucuresti, atac

