Un băiat de 16 ani și-a băgat în spital un prieten după ce l-a înjunghiat pe stradă, în Blaj

Un scandal violent între doi adolescenți din județul Alba s-a terminat cu un atac sângeros extrem de violent, potrivit procurorilor. Un băiat de 16 ani și-ar fi înjunghiat de mai multe ori prietenul, cu doi ani mai mare.

Victima a fost transportată de urgență la spital. Iar suspectul, deși e minor, este arestat.

Scena sângeroasă s-a petrecut pe un bulevard din orașul Blaj. Potrivit unor surse din anchetă, cei doi împreună cu un alt prieten au petrecut până după miezul nopții. Apoi ar fi mers împreună spre un bancomat, pentru a scoate o sumă de bani. Scandalul ar fi început în mijlocul străzii, iar băiatul de 16 ani l-a atacat pe cel de 18 ani cu un briceag.

Procurorii au stabilit că suspectul a lovit victima de mai multe ori în zone vitale ale corpului. Doctorii spun că băiatul de 18 ani are nevoie de 40 de zile de îngrijiri medicale.

Vasile Sevestrian, primar Bucerdea Grînoasă: Face parte dintr-o familie liniștită, un exemplu pentru comunitate, dar din păcate apar evenimente cu agresiune.

Polițiștii l-au găsit imediat pe suspect și l-au reținut pentru 24 de ore, inițial pentru loviri sau alte violențe. Apoi procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptei în tentativă de omor, iar băiatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

