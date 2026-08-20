O sticlă de jumătate de litru de apă plată a costat 8 euro. Acesta este prețul care l-a revoltat pe Davide, un turist italian aflat în vacanță la Nisa, după ce a luat micul dejun la o cafenea din centrul orașului francez. Pe bon figurau, pe lângă apă, un cappuccino de 6 euro, o cafea Americano de 4,50 euro și o omletă simplă, de dimensiuni mici, de 7 euro. Totalul: 25,50 de euro, potrivit FanPage.

Ceea ce l-a surprins cel mai mult pe Davide a fost costul apei, care a ajuns să fie mai mare decât prețul preparatului comandat de mama sa. „Lucrul absurd este că mama mea s-a așezat să mănânce o omletă la micul dejun, crezând că va fi mai ieftină decât în alte localuri. În cele din urmă, s-a dovedit că apa a costat, de fapt, mai mult decât omleta”, a declarat el pentru Fanpage.it.

Prețul apei era trecut în meniu, dar familia nu îl observase

Familia alesese localul crezând că se oprește la o cafenea absolut obișnuită, fără elemente de lux sau vedere panoramică la mare. Prețul omletei fusese văzut pe un panou aflat în exterior, în timp ce prețul apei și al celorlalte băuturi nu fusese observat înainte de plasarea comenzii.

„Nu ne-am obosit să ne uităm la prețul apei și al cafelei. Le-am comandat direct, având încredere în context”, explică Davide. Ideea era să ia micul dejun într-o cafenea obișnuită din centrul orașului, nu să se oprească la un restaurant de lux.

După ce a primit bonul, turistul a vrut însă să verifice din nou meniul. Atunci a observat un detaliu important: prețul apei era, într-adevăr, afișat.

„Am verificat din nou și, în partea de jos a meniului, la secțiunea «apă minerală», scria 50 cl – 8 euro. Și cafelele erau trecute”, spune el. Prin urmare, prețul era afișat, chiar dacă familia nu îl observase atunci când a comandat.

Davide rămâne însă surprins de preț, pe care îl consideră peste așteptări pentru un local de acest tip.

Nota totală de 25,50 de euro include o jumătate de litru de apă, un cappuccino, o cafea Americano și o omletă. Suma l-a lăsat pe turist „neîncrezător”, în special din cauza prețului de 8 euro pentru o sticlă de apă.

„Am intrat într-o cafenea absolut normală, nu într-un restaurant cu stele Michelin...”, a concluzionat Davide.