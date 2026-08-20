Antreprenor în construcții și pasionat de munte, primarul spune că preferă ca banii care i s-ar cuveni să rămână în bugetul unei comunități cu doar 390 de locuitori, scrie Corriere della Sera.

În total, suma la care a renunțat din 2018 până în prezent se ridică la aproximativ 160.000 de euro, calculată pe baza unui salariu brut lunar de 1.659 de euro.

Di Fazio este primarul localității Triora, din Valea Argentina Superioară, provincia Imperia. A fost ales în 2018 pe lista Triora Viva și se află acum la al doilea mandat.

La alegerile din 2023, prezența la urne a fost de 74%, iar Di Fazio a fost singurul candidat, obținând voturile a aproape 100% dintre alegători.

Decizia de a renunța la salariu a fost luată încă de la începutul primului mandat. În loc să ajungă în contul său, banii sunt folosiți pentru lucrări și nevoi ale administrației locale.

„Administrarea este un act de serviciu”

Născut la Sanremo în 1973 și având origini în Abruzzo, Massimo Di Fazio lucrează în domeniul construcțiilor de la vârsta de 20 de ani.

Legătura cu localitatea Triora a început însă cu mult timp înainte de a deveni primar.

„Încă de când eram copil, munții m-au fascinat”, a declarat Di Fazio pentru La Stampa. „De aceea m-am îndrăgostit de Triora. Este o legătură profundă care m-a făcut să aleg acest loc ca să fie casa familiei mele.”

Pentru edil, funcția publică nu este o oportunitate de câștig, ci o responsabilitate față de comunitate.

„Administrarea este un act de serviciu și este mai bine ca banii alocați primarului să rămână în bugetul municipal, pentru a fi folosiți la lucrări de întreținere”, a precizat acesta.

O localitate mică, dar cu o infrastructură dificilă

Triora este a șaptea localitate ca suprafață din Liguria și are o particularitate care complică administrarea: teritoriul este împărțit în 11 cătune.

Administrația locală trebuie să gestioneze 11 rețele de alimentare cu apă, 11 stații de epurare și kilometri întregi de infrastructură montană.

Resursele umane sunt însă limitate. Di Fazio are la dispoziție trei angajați, un secretar și un serviciu tehnic care funcționează doar 12 ore pe săptămână.

În aceste condiții, edilul nu se limitează la activitatea de birou. Uneori intervine personal pentru lucrări de întreținere și reparații de mici dimensiuni.

„Acesta este spiritul localității”, spune primarul.

A vrut să renunțe și la o majorare de 500 de euro

Recent, Di Fazio s-a adresat Curții de Conturi pentru a solicita un punct de vedere privind efectele juridice ale renunțării sale la indemnizația de primar.

Demersul a vizat și o majorare de 500 de euro a indemnizației, care nu fusese inclusă în acordul semnat în 2018, la momentul alegerii sale.

Edilul intenționa ca și acești bani să ajungă în bugetul municipal.

Curtea de Conturi a respins însă solicitarea.

„Mi s-a părut nedrept”, a declarat Di Fazio. „Pentru o mică municipalitate de munte, chiar și 100 de euro sunt importanți pentru comunitate.”