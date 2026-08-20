”În zilele următoare vom avea, datorită caniculei, probabil seara, vârfuri de consum în jurul de 7.000 de megawaţi, dar se anunţă şi o producţie eoliană mai bună. În această săptămână suntem mobilizaţi cu toate capacităţile de producţie la maxim, mai ales producţia pe gaz. Avem o bună producţie din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei, nemaifiind în bandă nuclearul şi exporturile la preţuri mici sau preţuri negative s-au redus. Sigur că totul ţine de cât de lungă va fi această perioadă de secetă, care ne obligă, prin scăderea debitului Dunării şi a nivelului apei lângă Cernavodă, să ţinem închise reactoarele nucleare din motive de siguranţă”, a declarat, joi, Cristian Buşoi.

El a precizat că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie.

”În acest moment sunt disponibilităţi pe piaţa regională. Sigur că e deja un lucru foarte cunoscut, a mai fost spus public, l-a explicat şi domnul prim-ministru, că principalul furnizor, nu doar pentru România, ci şi pentru Serbia, este Bulgaria, dar nu doar din Bulgaria, din toată piaţa regională. Preţurile sunt similare cu preţul zilei următoare din România, cu PZU, ceea ce înseamnă că, din acest punct de vedere, fie că se cumpără de pe PZU românesc, fie din cel regional, impactul pe industrie şi pe consumatorii finali este acelaşi. Doar că strategic, cu cât producem mai mult în România, cu cât electricitatea se achiziţionează de la producători în România, cu atât România are mai mult de câştigat”, a transmis Cristian Buşoi.

El a adăugat că România nu are motive să ceară ajutorul de urgenţă transfrontalier.

”În ceea ce priveşte planul de urgenţă şi ajutorul de urgenţă transfrontalier, în acest moment nu avem motive să-l cerem, pentru că este o piaţă funcţională. Există cantităţi de electricitate disponibile faţă de începutul crizei, să spunem aşa, faţă de momentul în care încă funcţionam cu un reactor. Lucrurile s-au îmbunătăţit pe piaţa regională pentru că Ungaria importă mai puţin. Au fost momente în care Ungaria importa şi 4.000 de megawaţi la un consum de 7.000. Un consum de seară, de vârf. Acum au mai redus pentru că încep încet-încet să redeschidă capacităţile nucleare. Prin urmare, aşa cum spuneam, există disponibilităţi şi din acest punct de vedere situaţia este sub control. Nu există în acest moment niciun motiv să punem în discuţie măcar limitări de consum pentru marii consumatori industriali”, a afirmat secretarul de stat în Ministerul Energiei.

El a explicat de ce a fost realizată lista marilor consumatori de energie, care vor fi anunţaţi cu 24 de ore înainte dacă se impun limitări.

”Vorbim doar de o înştiinţare că se află pe o listă, că sunt obiectul unui normativ de limitări care, dacă va fi pus în aplicare, se va iniţia procedura cu 24 de ore înainte, se va discuta, vor vedea care sunt capabilităţile tehnice de limitare, să nu punem în pericol echipamentele, să nu existe probleme în ceea ce priveşte securitatea. Toate aceste lucruri sunt destul de clar specificate în hotărârile de guvern şi în normativ. Pentru că am decis să nu publicăm anexa cu aceşti consumatori care se află pe normativ din anumite ramuri industriale, cu un anume consum de electricitate, a fost natural să fie înştiinţaţi fiecare, pentru că şi pentru reputaţia lor şi pentru strategiile lor comerciale este mai bine să fie aşa”, a mai declarat Cristian Buşoi.