„Această problemă este rezolvată deja și știau, probabil, de la Ministerul Justiției că o rezolvasem, dar, în fine, am apreciat faptul că s-a mai creat o polemică în zona de media”, a explicat Dragoș Pîslaru, potrivit News.ro.

„Am văzut reacția din sistemul de justiție cu privire la anumite parametrizări legate de salariile dumnealor. Deja din urmă cu două-trei săptămâni, ca urmare a consultărilor cu Ministerul Justiției, toate aceste salarizări pentru zona de conducere a sistemului de justiție – CSM, Parchet, Înalta Curte – au fost reglate, în mod evident, ca să respecte principiul egalității puterilor în stat. Deci această problemă este rezolvată deja și știau, probabil, de la Ministerul Justiției că o rezolvasem, dar, în fine, am apreciat faptul că s-a mai creat o polemică în zona de media”, a afirmat Dragoș Pîslaru joi dimineață, într-o intervenție telefonică la Digi 24.

Reacția ministrului interimar al Muncii vine după ce, miercuri, CSM a dat publicității un punct de vedere în care susține că actuala formă a proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice are un impact asupra statutului constituțional al autorității judecătorești, arătând că proiectul nu reprezintă numai o problemă privind nivelul veniturilor judecătorilor și procurorilor, ci, prin ierarhiile pe care le instituie, pune în discuție însăși poziționarea constituțională a puterii judecătorești în raport cu celelalte puteri ale statului.

Potrivit CSM, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, aflat la vârful ierarhiei instanțelor judecătorești, este poziționat salarial sub un consilier prezidențial, sub liderii grupurilor parlamentare, sub vicepreședinții Camerelor Parlamentului, sub secretarii și chestorii acestora, precum și sub miniștri, secretarul general al Guvernului și șeful Cancelariei prim-ministrului.