Un tânăr din Vaslui care a consumat alcool a omorât o capră și și-a amenințat cu moartea familia. Individul a fost arestat

08-12-2025 | 17:08
Bărbat arestat
Getty Images

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost arestat preventiv după ce, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a omorât un animal din curtea familiei şi şi-a ameninţat cu moartea mama şi fraţii, a informat, luni, IPJ Vaslui.

Claudia Alionescu

Potrivit sursei citate, bărbatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, respectiv ameninţare.

"În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii vasluieni au stabilit că, în seara zilei de 3 decembrie 2025, în jurul orei 20.00, aflat în curtea locuinţei sale şi pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul cercetat ar fi înjunghiat o capră, aplicându-i mai multe lovituri cu un corp înţepător în zona gâtului, care ar fi condus la decesul animalului. De asemenea, tânărul şi-ar fi ameninţat mama şi fraţii cu moartea. La data de 5 decembrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Vaslui au luat faţă de bărbatul cercetat măsura reţinerii, pe o perioadă de 24 de ore. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile", precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a tânărului.

Un polițist a fost condamnat după ce a luat mită. Folosea banii pentru favoruri ilegale pentru deținuți din arest

Sursa: Agerpres

