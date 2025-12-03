Ce pedepse au primit cei doi iubiți care au ucis un bărbat și i-au abandonat trupul într-un geamantan, în Vaslui

Stiri actuale
03-12-2025 | 17:28
×
Codul embed a fost copiat

Cuplul din județul Vaslui care anul trecut a ucis un bărbat 36 de ani și-a primit condamnarea în primă instanță.

autor
Ana Maria Barbu

Bărbatul a primit o pedeapsă de 28 de ani de închisoare, iar iubita lui 22.

Cei doi iubiți din județul Vaslui au fost condamnați pentru omor calificat și tâlhărie calificată.

Crima înfiorătoare a avut loc la casa bărbatului din Pungești. Individul a susținut atunci că a fost în legitimă apărare, dar anchetatorii au demonstrat că, de fapt, el a ucis victima cu sânge rece.

Bărbatul omorât venise la partenera proprietarului casei.

Citește și
intretinere furt
O contabilă a furat 400.000 de lei de la nouă asociații de proprietari din Capitală. Sute de oameni au rămas fără utilități

Femeia practica prostituția. Când s-au întâlnit cei doi bărbați, s-a pornit un scandal care s-a terminat tragic.

După crimă, trupul victimei a fost pus într-un geamantan, apoi abandonat pe un drum din localitate. Iar cei doi iubiți au fugit.

Au fost prinși în Brașov și predați anchetatorilor din Vaslui.

La audieri, partenera bărbatului a recunoscut și o a doua crimă. Victima a fost o femeie pe care cei doi au ucis-o tot împreună, în 2023. În condamnarea de acum, magistrații de la Tribunalul Vaslui nu fac însă mențiuni și despre acel caz. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Sursa: Pro TV

Etichete: vaslui, crima, cuplu, geamantan,

Dată publicare: 03-12-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
O contabilă a furat 400.000 de lei de la nouă asociații de proprietari din Capitală. Sute de oameni au rămas fără utilități
Stiri actuale
O contabilă a furat 400.000 de lei de la nouă asociații de proprietari din Capitală. Sute de oameni au rămas fără utilități

În prag de iarnă, sute de oameni din nouă asociații de proprietari din București au rămas fără utilități, după ce contabila și rudele ei au furat 400 de mii de lei.  

Preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România: Gazele s-ar putea scumpi cu cel puţin 5% din aprilie 2026
Stiri actuale
Preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România: Gazele s-ar putea scumpi cu cel puţin 5% din aprilie 2026

Gazele pentru populaţie s-ar putea scumpi cu cel puţin 5%, din aprilie 2026, când expiră schema de plafonare, a declarat miercuri Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), într-o întâlnire cu presa.

Doi polițiști de penitenciar sunt acuzați că vindeau droguri de mare risc deținuților de la Jilava. Amândoi au fost arestați
Stiri actuale
Doi polițiști de penitenciar sunt acuzați că vindeau droguri de mare risc deținuților de la Jilava. Amândoi au fost arestați

Doi polițiști de penitenciar au fost reținuți pentru că ar fi procurat droguri de mare risc pentru deținuții de la Jilava și ar fi introdus ilegal telefoane mobile. Miercuri vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare pentru 30 de zile.

Recomandări
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”
Stiri Politice
Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28