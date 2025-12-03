Ce pedepse au primit cei doi iubiți care au ucis un bărbat și i-au abandonat trupul într-un geamantan, în Vaslui

Cuplul din județul Vaslui care anul trecut a ucis un bărbat 36 de ani și-a primit condamnarea în primă instanță.

Bărbatul a primit o pedeapsă de 28 de ani de închisoare, iar iubita lui 22.

Cei doi iubiți din județul Vaslui au fost condamnați pentru omor calificat și tâlhărie calificată.

Crima înfiorătoare a avut loc la casa bărbatului din Pungești. Individul a susținut atunci că a fost în legitimă apărare, dar anchetatorii au demonstrat că, de fapt, el a ucis victima cu sânge rece.

Bărbatul omorât venise la partenera proprietarului casei.

Femeia practica prostituția. Când s-au întâlnit cei doi bărbați, s-a pornit un scandal care s-a terminat tragic.

După crimă, trupul victimei a fost pus într-un geamantan, apoi abandonat pe un drum din localitate. Iar cei doi iubiți au fugit.

Au fost prinși în Brașov și predați anchetatorilor din Vaslui.

La audieri, partenera bărbatului a recunoscut și o a doua crimă. Victima a fost o femeie pe care cei doi au ucis-o tot împreună, în 2023. În condamnarea de acum, magistrații de la Tribunalul Vaslui nu fac însă mențiuni și despre acel caz. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

