Răsturnare de situație în cazul bătrânei care a fost sfâșiată de câini. Ce au descoperit medicii la necropsie

24-11-2025 | 17:35
Răsturnare de situație în cazul bătrânei din Vaslui, despre care se bănuia că ar fi fost ucisă de câini. Surse din anchetă spun că femeia ar fi murit din cauza unei afecțiuni cardiace, și abia după aceea, animalele au sfâșiat-o.

Elena Bejinaru

Corespondent PROTV: „Potrivit unor surse din anchetă, la necropsie medicii legiști au descoperit că bătrâna ar fi murit din cauza unei boli cardiace și a unei afecțiuni pulmonare. Cel mai probabil i s-a făcut rău pe drum. Deși investigația continuă, iar legiștii încă fac analize, cel mai probabil bătrâna ar fi decedat pe stradă, iar apoi a fost rănită de câini. Localnicii sunt în continuare speriați și spun că pe străzile comunei circulă haite de câini vagabonzi, însă autoritățile nu iau măsuri. Pe de altă parte, primarul localității a transmis că nu a fost sesizat până acum despre prezența maidanezilor periculoși. Cazul morții femeii a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși, care continuă cercetările într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.”

Sursa: Pro TV

