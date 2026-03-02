"În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că prin sentinţa Judecătoriei Târgu-Neamţ, din data de 13 februarie, bărbatul ar fi fost obligat să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere, pe o perioadă de patru luni. Tânărul ar fi scos cu intenţie sistemul de supraveghere pe care îl purta şi l-ar fi pus pe foc", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Reținut pentru 24 de ore

Poliţiştii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru distrugere şi nerespectarea ordinului de protecţie.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat procurorului cu propunere de luare a unei măsuri preventive.