Cazul este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, după ce iubita bărbatului şi fiica acesteia au reclamat la Poliţie că au fost agresate de Radu Reziuc.

Femeile ar fi fost legate și sechestrate o noapte

Avocatul Ionel Andrişan, cel care le reprezintă pe Alina Stanciu şi Maria Pînzaru, mamă şi fiică, a declarat presei că femeile ar fi fost sechestrate timp de o noapte, ar fi fost legate şi lovite de edilul Radu Reziuc.

„Vorbim despre două femei care au fost agresate, legate, lovite, puse în imposibilitatea de a părăsi imobilul, lăsate fără telefoane, sechestrate o noapte întreagă. Vorbim despre o situaţie care ar fi putut degenera foarte uşor în ceva tragic. Ordinul de protecţie emis de Judecătoria Suceava confirmă pe deplin aceste susţineri. Plângerea penală formulată a adus în faţa organelor de poliţie nenumărate probe, cu înscrisuri, prin audierea unor martori, capturi video şi audio, care din punctul meu de vedere susţin pe deplin cele relatate de părţile vătămate”, a declarat avocatul Ionel Andrişan.

Poliţiştii suceveni au precizat, joi, că investighează sesizarea unor fapte de violenţă domestică, lipsire de libertate în mod ilegal şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Risc iminent pentru victime

Potrivit IPJ Suceava, imediat după primirea sesizării, poliţiştii au stabilit că există un risc iminent pentru cele două femei, iar din acest motiv au emis două ordine provizorii de protecţie împotriva persoanei reclamate, un bărbat de 40 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei.

Totodată, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Salcea au pus în executare cu celeritate hotărârea instanţei de judecată privind montarea unei brăţări de monitorizare agresorului.

De asemenea, poliţiştii au făcut două percheziţii domiciliare, în urma cărora s-au ridicat bunuri, în vederea expertizării şi obţinerii de probe.

Organizaţia Judeţeană PSD Suceava a anunţat că a sesizat Comisia de Etică a partidului în privinţa primarului din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, acuzat de violenţă în familie, lipsire de libertate şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Edilul Radu Reziuc va fi audiat de membrii comisiei, iar sancţiunile pot merge până la excluderea din partid.

Edilul și-a cerut scuze, dar nu victimelor

Edilul și-a cerut scuze public, după ce în weekend polițiștii au făcut percheziții în două locuințe ale edilului, după acuzații de agresiune domestică.

Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei: „Stimați locuitori și dragi prieteni. Consider că este o datorie morală măcar câteva cuvinte să vă spun... vreau să îmi cer iertare față de mama, față de frați, față de colegii de la primărie, față de dumneavoastră care chiar ați crezut în mine. Eu nu sunt așa și voi mă știți. Nu pot și nu vreau să vorbesc mai multe cât e ancheta. Pe cei pe care i am dezamăgit, vă rog să mă iertați”.