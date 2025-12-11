Cum a ajuns un individ să fie arestat după ce și-a distrus de trei ori brățara de monitorizare. A aruncat-o și din tren

Măsurile pentru combaterea violenței domestice nu par să aibă efectul scontat. În doar câteva zile, polițiștii din Capitală au fost chemaţi să intervină de trei ori în cazul unui bărbat care a vrut să scape de brățara electronică de monitorizare.

Acuzat că și-a lovit și amenințat fostă iubită, el a terorizat-o și după ce fusese plasat sub supraveghere. Iar situația la nivel național este alarmantă. Numai anul acesta au fost raportate peste 5.000 de încălcări ale ordinelor de protecție dintre cele aproape 13.000 emise.

„Faci cum vreau eu, tu ești a mea! Tu nu trebuie să renunți la mine niciodată. Dacă eu acum îți spun să te duci să faci mâncare, tu de duci acum și faci mâncare. Eu te bat ca să te reeduc” i se adresează agresorul victimei.

Cu aceste replici a început calvarul unei tinere din Capitală. Victima, care are și o fetiță de doi ani cu bărbatul violent, povestește că abia după ce a stat două săptămâni închisă în casă a cerut ajutor.

Victimă: „Pur și simplu nu am mai putut și mi-a fost foarte frică. Am stat și am gândit-o puțin și am zis: altfel nu o să scap niciodată! De pe data de 9 noiembrie până pe data de 25 el m-a ținut închisă. Eu ieșeam doar în prezența lui. Mi-a luat toți banii, toate cardurile. Telefon îmi dădea doar în prezența lui.”

Corespondent PROTV: „După acest episod, individul a obținut ordin de protecție provizoriu. Însă, în doar câteva zile, polițiștii au intervenit de trei ori după ce a încercat în diferite moduri să scape de brățară. El a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile.”

Prima dată, a lăsat telefonul într-o sală de jocuri din Capitală. A doua oară, în trenul București–Buzău, a desfăcut brățara și a aruncat-o pe geam, convins că nu va fi prins. A treia oară, a rupt-o și a aruncat-o pe o stradă din Sectorul 6.

Bărbatul a fost reţinut de fiecare dată 24 de ore şi arestat abia după ce distrus a treia brăţară şi a şi ameninţat-o pe victimă.

De altfel, printr-un sistem informatic special, atât agresorul cât și persoana protejată sunt monitorizați, astfel încât polițiștii să intervină rapid în momentul în care victima se află în pericol.

Georgiana Micu, reprezentant SIME: „Această zonă de interdicție pentru agresor, stabilită de instanță sau de către colegii din teren. În momentul în care agresorul pătrunde în zona interzisă este generată o alertă, colegii mei apelează persoana protejată, este informată să-și ia măsurile de siguranță, iar în același timp, un alt coleg dirijează un echipaj de poliție.”

Deși în acest an la nivel național au fost emise aproximativ 13.000 de ordine de protecție, doar în 12% dintre cazuri, victima a acceptat monitorizarea electronică a agresorului.

