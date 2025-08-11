Un bărbat din județul Maramureș a fost reținut de către polițiști după ce şi-a distrus brăţara electronică

11-08-2025 | 11:33
politie
Shutterstock

Un bărbat de 48 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi a fost introdus în arest, după ce şi-a distrus brăţara electronică pe care trebuia să o poarte până în iulie 2026.

 

Incidentul a declanşat o alertă la Poliţie, care precizează că utilizarea sistemului informatic de monitorizare electronică reprezintă, la acest moment, cea mai eficientă măsură de protecţie pentru victimele violenţei domestice.

În urma activităţilor specifice desfăşurate şi a probatoriului administrat de poliţiştii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliţiei municipiului Baia Mare, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore a unui bărbat cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare, nerespectarea ordinului de protecţie provizoriu, încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie şi distrugerea unui dispozitiv electronic de supraveghere folosit pentru monitorizarea electronică”, anunţă, luni, IPJ Maramureş.

Vineri seară, un bărbat de 48 de ani, din Baia Mare, ar fi distrus dispozitivul de monitorizare electronică montat la glezna piciorului, în baza unui ordin de protecţie emis la data de 18 iulie, mai spun oamenii legii. 

Conform acestui act, bărbatului i-a fost dispusă utilizarea dispozitivului electronic de supraveghere până la data de 18.07.2026. Faţă de cel în cauză, la data de 8 august a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă. Ulterior, acestuia i-a fost montat un alt dispozitiv”, mai arată sursa citată.

Utilizarea sistemului informatic de monitorizare electronică reprezintă, la acest moment, cea mai eficientă măsură de protecţie pentru victimele violenţei domestice, potrivit polițiștilor.

În situaţia în care este utilizat şi generează o alertă în dispeceratul de urgenţă operat de Poliţie, aceasta este transmisă echipelor de intervenţie. Brăţara poate fi demontată doar de către poliţist. Orice intervenţie neautorizată asupra brăţării, pentru înlăturarea sau defectarea ei, conduce la declanşarea unei alerte, fapta constituind infracţiune”, mai arată IPJ Maramureş.

Val de incidente de violență domestică

În primele șase luni ale anului au fost înregistrate peste 61.000 de cazuri de violență domestică, în proporții aproape egale în mediul urban și rural, a anunțat Poliția Română.

În 1.248 de situații, a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere (cunoscut ca „brățara electronică”, n.r.), potrivit datelor transmise de Poliție.

Pe de altă parte, în 4.042 de situații, victimele au refuzat măsura de obligare a agresorului de a purta acest dispozitiv.

