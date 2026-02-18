Corespondent PROTV: „Potrivit informațiilor din motivarea hotărârii judecătorești, bărbatul ar fi avut o relație extraconjugală de aproape patru ani. În urmă cu aproximativ o lună, femeia a decis să pună punct, iar vestea nu a picat foarte bine preotului. Furios, bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea și ar fi început să o urmărească peste tot, atât în apropierea locuinței, cât și în oraș. La scurt timp, au apărut și amenințările. Speriată, femeia a cerut ajutorul poliției. Oamenii legii au emis prima dată un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile. Pentru că se simțea în continuare urmărită, aceasta a mers în instanță și a obținut un ordin de protecție pentru șase luni. Bărbatul nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de femeie, nu are voie să o contacteze sub nicio formă și trebuie să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Contactați, reprezentanții Mitropoliei Clujului ne-au transmis că un asemenea comportament este în contradicție cu statutul de preot și că au deschis o anchetă internă pentru a lua măsurile care se impun. Am încercat să luăm legătura și cu preotul, însă acesta nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.”