Un tânăr din Capitală a fost prins în flagrant în timp ce încerca să fure scuterul unui livrator străin. Individul, reținut

13-11-2025 | 19:30
masina de politie
Shutterstock

Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce a încercat să îi fure scuterul unui livrator, cetăţean străin. El a fost oprit de poliţişti rutieri şi de trecători, fiind imobilizat întrucât avea un comportament agresiv.

autor
Claudia Alionescu

Poliţia Capitalei a anunţat, joi, că poliţiştii de la Secţia 10, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Brigăzii Rutiere, au prins în flagrant şi ulterior au reţinut un tânăr, în vârstă de 20 de ani, după ce a încercat să comită o tâlhărie, în Sectorul 3.

Astfel, poliţiştii Brigăzii Rutiere au intervenit pentru aplanarea unui conflict pe o stradă din Sectorul 3 şi au imobilizat, respectând prevederile legale, un tânăr care ar fi încercat să sustragă un scuter de la un bărbat, cetăţean străin, având un comportament agresiv.

Poliţiştii Secţiei 10 au venit în sprijin şi au dus persoanele implicate la sediul subunităţii, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale ce se impun.

”Din cercetările efectuate, s-a stabilit că bărbatul în vârstă de 33 de ani, cetăţean străin şi angajat ca livrator, se deplasa cu scuterul pentru a efectua o livrare, moment în care a fost oprit de o persoană care, prin acte de violenţă, a încercat să-l deposedeze de vehicul. Mai multe persoane aflate în zonă au intervenit în sprijinul victimei, iar poliţiştii Brigăzii Rutiere, care au observat conflictul, au acţionat prompt pentru prevenirea escaladării şi restabilirea ordinii publice. Având în vedere comportamentul agresiv şi recalcitrant al bănuitului, acesta a fost imobilizat, conform prevederilor legale”, a transmis Poliţia Capitalei.

Tânărul reţinut a fost prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 10, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru tâlhărie.

Sursa: News.ro

Etichete: Capitala, furt, tanar, livrator, retinut,

Dată publicare: 13-11-2025 19:29

