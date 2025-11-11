Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a jefuit un livrator venit să-i aducă băutura și țigările comandate online

Un bărbat de 25 de ani, din Galați, a fost arestat preventiv după ce a jefuit un livrator, care venise să-i aducă alcoolul și țigările comandate pe internet.

Sub un nume fictiv, individul a comandat o sticlă de whiskey, una de suc și câteva pachete de țigări.

Când livratorul, un tânăr de 18 ani, a ajuns la locul de întâlnire, bărbatul l-a amenințat cu un cuțit și i-a furat pachetul.

Victima a avut inspirația să îl filmeze pe agresor imediat după comiterea faptei. Acesta a fost identificat a doua zi de polițiști.

Pentru tâlhărie, el riscă până la 7 ani de închisoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













