Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a jefuit un livrator venit să-i aducă băutura și țigările comandate online

Stiri actuale
11-11-2025 | 07:39
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat de 25 de ani, din Galați, a fost arestat preventiv după ce a jefuit un livrator, care venise să-i aducă alcoolul și țigările comandate pe internet.

autor
Marius Grama

Sub un nume fictiv, individul a comandat o sticlă de whiskey, una de suc și câteva pachete de țigări.

Când livratorul, un tânăr de 18 ani, a ajuns la locul de întâlnire, bărbatul l-a amenințat cu un cuțit și i-a furat pachetul.

Victima a avut inspirația să îl filmeze pe agresor imediat după comiterea faptei. Acesta a fost identificat a doua zi de polițiști.

Pentru tâlhărie, el riscă până la 7 ani de închisoare.

Citește și
Liberty Galați
Schema financiară prin care fostul Sidex ar fi delapidat 300 de mil. euro. Cetățeanul britanic care are de dat explicații
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Sursa: Pro TV

Etichete: talharie, galati, arestat,

Dată publicare: 11-11-2025 07:35

Articol recomandat de sport.ro
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să-și facă 'profil' pe rețelele de socializare
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să-și facă 'profil' pe rețelele de socializare
Citește și...
Bărbat din Galați, împușcat de polițiști după ce și-a amenințat fosta iubită cu o sabie, deși avea ordin de protecție
Stiri actuale
Bărbat din Galați, împușcat de polițiști după ce și-a amenințat fosta iubită cu o sabie, deși avea ordin de protecție

Un bărbat dintr-o comună gălățeană a fost oprit cu focuri de armă de polițiștii pe care îi amenința cu o sabie.

Schema financiară prin care fostul Sidex ar fi delapidat 300 de mil. euro. Cetățeanul britanic care are de dat explicații
Stiri actuale
Schema financiară prin care fostul Sidex ar fi delapidat 300 de mil. euro. Cetățeanul britanic care are de dat explicații

Fostul combinat Sidex Galați, cu mii de angajați și aproape de insolvență, este în centrul unei anchete de amploare a procurorilor Parchetului General.

Percheziții la combinatul Sidex Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom
Stiri actuale
Percheziții la combinatul Sidex Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom

Sunt percheziții la combinatul Sidex Galați. Polițiștii și procurorii acuză conducerea companiei că ar fi delapidat, prin tranzacții fictive, peste 300 de milioane de euro.

Recomandări
Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni. Pensiile magistraţilor, pe agenda de discuții
Stiri Politice
Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni. Pensiile magistraţilor, pe agenda de discuții

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, de la ora 10.00, la Palatul Cotroceni.  

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Noiembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28