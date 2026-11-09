Un tânăr din Brăila a fost prins cu 20 de kilograme de substanțe psihoactive. Erau ascunse în două trolere

Substanţa cristalină, ambalată în 21 de pungi, de diferite dimensiuni, a fost găsită ascunsă în două trolere, printre haine şi alte alte bunuri. În bagajele acestuia, poliţiştii au mai descoperit un cântar de mare precizie, un aparat de vidat şi alte mijloace de probă.
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Brăila, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Brăila, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, în vârstă de 28 de ani, cercetat pentru efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efect psihoactiv.
Potrivit poliţiştilor brăileni, în seara de 8 noiembrie 2026, acesta a fost prins în flagrant delict, în municipiul Brăila, în timp ce deţinea asupra sa, cu scop de comercializare, aproximativ 20 de kilograme de produs psihoactiv N-ethylnorpentedrone.
„Substanţa cristalină, ambalată în 21 de pungi, de diferite dimensiuni, a fost descoperită ascunsă în două trolere, printre diferite obiecte de vestimentaţie şi alte bunuri. De asemenea, în bagajele persoanei cercetate au fost descoperite un cântar de mare precizie, un aparat de vidat, precum şi alte mijloace de probă”, precizează sursa citată.
Bărbatul a fost reţinut, iar luni a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila.
Sursa:
StirilePROTV
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