Un tânăr din Brăila a fost prins cu 20 de kilograme de substanțe psihoactive. Erau ascunse în două trolere

Substanţa cristalină, ambalată în 21 de pungi, de diferite dimensiuni, a fost găsită ascunsă în două trolere, printre haine şi alte alte bunuri. În bagajele acestuia, poliţiştii au mai descoperit un cântar de mare precizie, un aparat de vidat şi alte mijloace de probă.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Brăila, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Brăila, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, în vârstă de 28 de ani, cercetat pentru efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efect psihoactiv.