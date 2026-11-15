De atunci, aceste târguri atrag mii de vizitatori anual. Iată cum să îți petreci un Crăciun de poveste la Viena și ce altceva poți vizita, în afara târgurilor de Crăciun.

De ce să vizitezi Viena de Crăciun

Viena are o atmosferă aparte iarna, când orașul se luminează de la celebrele târguri de Crăciun, cănile aburinde cu vin fiert și patinoarele amenajate sub instalații strălucitoare. De la plimbări prin cafenelele vieneze primitoare până la concertele de muzică clasică în celebra sală Musikverein, există o mulțime de lucruri de făcut în Viena de Crăciun.

Mergi la târgul de Crăciun din Rathausplatz, unde poți cumpăra cadouri deosebite și poți savura vin fiert.

Dacă ești cu copiii, poți patina la Wiener Eistraum sau te poți plimba prin parcul de distracții Prater, unde te poți bucura și de o cursă cu roata panoramică.

În plus, un alt motiv pentru a vizita Viena de Crăciun este experiența minunată de a participa la un concert de muzică clasică de sărbători la Musikverein.

Ce poți vizita în Viena iarna

Iată câteva dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poți face și vedea dacă vizitezi Viena în luna decembrie.

Palatul Belvedere

Belvedere este unul dintre cele mai frumoase muzee de artă din Viena și găzduiește un mic târg de Crăciun în spatele clădirii. Nu merită să faci un drum special doar pentru acest târg, dar dacă ai de gând să vizitezi muzeul, poți să treci și pe aici.

Palatul Schönbrunn

Fosta reședință de vară a dinastiei Habsburgilor, Palatul Schönbrunn este un domeniu regal impresionant, cu o clădire impunătoare și grădini vaste. Aici găsești grădini amenajate, un labirint, o grădină zoologică și multe alte atracții.

Chiar și iarna poți vizita palatul și te poți plimba prin mare parte din parc. Pentru a ajunge la Schönbrunn, ia metroul U4 până la stația cu același nume. Drumul este rapid și simplu.

Catedrala Sfântul Ștefan

Viena este cunoscută pentru arhitectura sa barocă elaborată, însă una dintre cele mai cunoscute clădiri ale orașului este Catedrala gotică Sfântul Ștefan.

Acest edificiu impresionant este renumit pentru turnul sudic impunător și acoperișul decorat cu modele complexe de țiglă, pe care le poți admira din turnurile catedralei. Este una dintre atracțiile pe care nu trebuie să le ratezi în Viena.

Pentru a vizita cea mai mare parte a catedralei, inclusiv turnurile și catacombele, trebuie să cumperi un bilet.

Biblioteca Națională a Austriei

Dacă îți plac cărțile și arhitectura deosebită, nu rata Biblioteca Națională a Austriei. Este cea mai mare bibliotecă din țară și este renumită pentru Sala de Stat (Prunksaal), un spațiu impresionant, cu o cupolă, o statuie impunătoare a împăratului Carol al VI-lea și, bineînțeles, mii de cărți.

În Sala de Stat sunt organizate uneori și expoziții temporare.

Cripta Imperială

Sub mica Biserică a Capucinilor se află Cripta Imperială din Viena, locul în care își dorm somnul de veci aproximativ 150 de membri ai dinastiei Habsburgilor. Aici poți vedea mormintele a 30 de împărați și împărătese, precum și pe cele ale altor membri ai familiei imperiale.

Dacă nu cunoști prea multe despre dinastia Habsburgilor, vizitează Cripta Imperială după ce ajungi la Palatul Schönbrunn. La palat vei afla mai multe despre istoria unora dintre membrii familiei imperiale, iar informațiile te vor ajuta să înțelegi mai bine povestea lor atunci când le vei vedea mormintele în criptă.

Cele mai frumoase târguri de Crăciun

Nu este nicio surpriză: în decembrie, este aproape imposibil să vizitezi Viena fără să dai peste unul sau două (sau chiar șapte) târguri de Crăciun.

Dacă nu ai mai vizitat până acum târguri de Crăciun din Europa, te așteaptă o experiență plăcută. Sunt locuri în care găsești mâncare bună, produse interesante și vin fiert delicios.

La majoritatea târgurilor de Crăciun, inclusiv la cele din Viena, vinul fiert este servit în căni de colecție, care au adesea modele diferite de la un târg la altul. De obicei, plătești o garanție de câțiva euro pentru cană atunci când comanzi prima porție. Dacă nu vrei să o păstrezi, o poți returna la unul dintre standurile special amenajate, unde îți primești banii înapoi. Poți, de asemenea, să o iei acasă ca suvenir.

Rathausplatz Christkindlmarkt

Cel mai mare și mai cunoscut târg de Crăciun din Viena, Wiener Christkindlmarkt, este amenajat în piața din fața impunătoarei Primării a orașului, Rathausplatz. Deși poate fi aglomerat, nu este un loc pe care să îl ratezi. În plus, este foarte instagramabil.

Palatul Schönbrunn

Târgul de la Schönbrunn este mult mai puțin aglomerat decât altele și este amenajat chiar în fața frumosului palat cu același nume. Poți ajunge ușor aici cu metroul.

Karlsplatz Art Advent

Nu rata Karlskirche, impresionanta biserică barocă din apropiere. Târgul este dedicat obiectelor de artizanat și produselor realizate local, ceea ce îl diferențiază de piețele mai mari, unde găsești mult mai multe obiecte importate. Este și mai puțin aglomerat decât cel din Rathausplatz și are o atmosferă mai intimă, conform inoldcities.

Riesenradplatz

Parcul de distracții din Viena se numește Prater, iar principala sa atracție este Riesenrad, o roată panoramică istorică din care poți admira orașul. Cabinele sale mari oferă o priveliște foarte frumoasă asupra Vienei.

La baza roții panoramice se află și un mic târg de Crăciun. Aici găsești în special standuri cu mâncare și foarte puține produse de artizanat.

Ce să mănânci în Viena de Crăciun

Ritualul este simplu, când ajungi la orice târg de Crăciun din Viena, comandă un Glühwein (vin roșu fiert cu mirodenii) sau un Punsch, o băutură caldă și mai fructată, plătește o mică garanție pentru cană și pornește la plimbare prin târg. Fiecare târg are propriul model de cană, așa că aceasta face parte din experiență și poate deveni un suvenir gratuit dacă alegi să o păstrezi.

De obicei, găsești și Glühwein preparat din vin alb, precum și Kinderpunsch, o băutură caldă fără alcool, potrivită și pentru copii.

Începe cu preparatele sărate: Maroni (castane coapte și servite fierbinți, într-un cornet de hârtie), Kartoffelpuffer (chiftele crocante din cartofi, servite cu sos de mere sau usturoi), Bratwurst (cârnați la grătar) sau Käsekrainer (cârnați umpluți cu brânză), serviți într-o chiflă.

Apoi treci la deserturi: Kaiserschmarrn (clătită pufoasă, ruptă în bucăți și servită cu compot de prune), Lebkuchen (turtă dulce), migdale coapte în zahăr (gebrannte Mandeln) și Vanillekipferl (fursecuri fragede în formă de semilună, cu vanilie).

Ce trebuie să știi înainte să vizitezi Viena de Crăciun

Cum te deplasezi prin Viena

Centrul Vienei este destul de compact, așa că poți să îl explorezi pe jos, dacă îți permite timpul. Pentru distanțe mai mari, ai la dispoziție metroul și tramvaiele. Există mai multe tipuri de bilete, de la cele pentru o singură călătorie până la abonamente pentru mai multe zile, care au prețuri rezonabile. Poți folosi și taxiurile sau Uber.

Ce să pui în bagaj pentru o vacanță de iarnă la Viena

Un lucru este sigur: cel mai probabil, va fi frig. Iarna, temperaturile sunt cuprinse între 0 și 5 grade Celsius, cu ploi și ninsori ocazionale. De aceea, este important să te îmbraci în straturi.

Ia-ți o pereche de bocanci comozi și rezistenți, în care să poți merge mult pe jos. Nu uita nici mănușile, căciula și fularul!

Informații utile înainte să vizitezi târgurile de Crăciun din Viena

Târgurile se deschid de la începutul până la mijlocul lunii noiembrie. Dacă ajungi la Viena spre sfârșitul lunii sau în decembrie, ar trebui să fie toate deschise. Intrarea este gratuită, iar programul este, în general, între orele 11:00 și 21:00 sau 22:00, în funcție de târg. Unele se închid la sfârșitul lunii decembrie, în timp ce altele rămân deschise până în prima săptămână din ianuarie.

Majoritatea comercianților acceptă plata cu cardul, dar este bine să ai și puțin numerar la tine, pentru orice eventualitate.

La standurile cu produse găsești obiecte lucrate manual, cadouri și decorațiuni de Crăciun. Dacă vrei să faci cumpărăturile de Crăciun direct din târguri, pregătește din timp o listă cu persoanele pentru care vrei să cumperi cadouri și câteva idei. Altfel, s-ar putea să te simți copleșit de toate opțiunile.

Când cumperi băuturi, plătești o garanție de 5 euro pentru cană. Poți să o returnezi și să primești banii înapoi sau să o păstrezi ca suvenir. Cănile au modele diferite de la un târg la altul, așa că poți să încerci să le colecționezi pe toate.

Târgurile de Crăciun sunt cele mai aglomerate seara și în weekend. Dacă ai programul flexibil, vizitează-le timpul săptămânii și mai devreme în cursul zilei.