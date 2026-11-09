Dacă ai vizitat vreodată un prieten pentru prima dată, este posibil să te fi confruntat cu dilema de a-ți păstra încălțămintea în picioare sau de a te oferi să te descalți la intrare. Este un moment social stânjenitor, încărcat de tradiții culturale și preferințe personale. Însă, dacă te descalți, ai putea face un bine sănătății gazdei. Studiile explică de ce ar fi mai bine să ne descălțăm înainte de a trece pragul locuinței.

Cercetările sugerează că lăsarea încălțămintei de exterior la intrare ar putea limita pătrunderea prafului, a agenților patogeni și a toxinelor, precum plumbul, în casă.

De ce ne descălțăm înainte de a intra în casă

Obiceiul de a ne descălța la intrarea în casă este întâlnit în numeroase culturi și are atât explicații practice, cât și semnificații simbolice. În România, practica poate fi asociată cu viața tradițională de la sat, unde oamenii evitau să aducă noroiul și murdăria de pe ulițe în locuințe. În alte culturi, scoaterea pantofilor marchează trecerea de la spațiul public la cel privat și poate reprezenta un gest de respect. Dincolo de aspectele culturale, încălțămintea poate transporta bacterii, materii fecale, praf și substanțe toxice, motiv pentru care specialiștii recomandă lăsarea pantofilor la ușă.

Problema încălțămintei de exterior purtate în interior este controversată și încărcată de semnificații culturale. Scoaterea pantofilor înainte de a intra într-o locuință este „un act simbolic de trecere a graniței dintre spațiul public și cel privat”, scrie cercetătoarea în comunicare interculturală Lucyna Aleksandrowicz-Pędich.

În anumite spații, precum moscheile, această graniță separă sacrul de profan. Cu toate acestea, obiceiul de a te descălța este răspândit în întreaga lume, cu diferite forme de manifestare și justificări variate.

În Asia de Sud-Est, de exemplu, sistemele de încălzire, mobilierul și chiar arhitectura favorizează o cultură în care oamenii nu poartă încălțăminte în interior. În Noua Zeelandă, mersul desculț este obișnuit atât în interior, cât și în exterior, în timp ce majoritatea germanilor poartă în casă o pereche de „pantofi de interior” speciali, diferiți de cei folosiți afară.

Ce spun experții în bune maniere

Experții în bune maniere nu au o opinie unanimă în privința obiceiului de a ne descălța atunci când intrăm într-o locuință. Unii consideră că solicitarea adresată musafirilor de a-și scoate pantofii poate fi interpretată ca un gest care pune mai presus protejarea podelelor decât confortul invitaților.

Alții susțin că gazda are tot dreptul să stabilească această regulă în propria locuință. În general, eticheta pune accentul pe respectul și confortul celor din jur, astfel că decizia de a păstra sau de a scoate încălțămintea îi revine, în cele din urmă, gazdei.

Pericoul nevăzut de pe tălpile pantofilor

În timp ce experții în etichetă au opinii împărțite, oamenii de știință au numeroase dovezi care susțin ideea că pantofii aduc în locuințe murdărie nedorită. Cu toate acestea, pericolele imediate pe care această murdărie le prezintă pentru sănătatea umană nu sunt încă pe deplin clare.

O analiză din 2023 a constatat că mai mult de jumătate dintre particulele de praf din interiorul locuințelor provin din exterior. Cercetătorii avertizează că pe încălțăminte pot ajunge în casă substanțe precum plumbul și chiar materii fecale.

Unii dintre agenții patogeni pe care îi aducem în casă pot fi letali. Un studiu din 2017 a analizat tălpile pantofilor a 280 de participanți și a constatat că 26,4% dintre acestea erau pozitive pentru Clostridium difficile, conform nationalgeographic.com.

Cunoscută și sub numele de C. diff, bacteria este extrem de contagioasă și provoacă inflamația colonului, diaree și dureri abdominale. De asemenea, este asociată cu infecții recurente.

C. diff provoacă aproximativ jumătate de milion de infecții și 29.000 de decese în fiecare an în Statele Unite. Un studiu și mai îngrijorător, realizat în 2022, a analizat încălțămintea personalului medical și a comparat tulpinile bacteriene găsite pe pantofi cu cele întâlnite la pacienții spitalizați cu infecții cu C. diff. În 74% dintre cazuri, tulpinile bacteriene s-au potrivit.

Covoarele pot fi deosebit de primitoare pentru murdăria provenită din exterior. Covoarele sunt rezervoare care acționează atât ca sursă, cât și ca punct de acumulare a prafului din interior, au remarcat numeroși experți în mediu într-un studiu din 2019, care a analizat implicațiile covoarelor asupra chimiei și microbiologiei spațiilor interioare.

Studiul a concluzionat că inhalarea sau ingerarea particulelor, și nu absorbția prin piele, reprezintă cea mai probabilă cale prin care o persoană se poate îmbolnăvi din cauza contaminanților din covoare. Totuși, amploarea completă a riscurilor pentru sănătatea umană este încă în curs de cercetare.