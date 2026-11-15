Un studiu internaţional arată că îmbunătăţirea calităţii aerului ar avea beneficii majore pentru sănătatea populaţiei, în special în ţările în care concentraţiile de poluanţi depăşesc semnificativ limitele recomandate, scrie News.ro.

Un grup de cercetători de la Universitatea Cambridge, din Marea Britanie, a estimat că aproximativ 9,4 milioane de decese ar putea fi prevenite sau amânate anual dacă nivelul particulelor fine din aer ar fi redus până la valorile recomandate de OMS.

Rezultatele studiului, publicate marţi în revista ştiinţifică Environment International, se bazează pe analiza datelor din 136 de ţări cu venituri mici şi medii, unde poluarea atmosferică reprezintă un risc important pentru sănătatea publică.

Cercetătorii au analizat în special două tipuri de poluanţi: particulele fine PM2,5, care provin inclusiv din trafic, industrie şi arderea combustibililor, şi dioxidul de azot (NO2), asociat în principal cu emisiile provenite din trafic şi procesele de ardere.

Particulele PM2,5 sunt suficient de mici pentru a pătrunde adânc în plămâni şi pot ajunge în circulaţia sanguină, contribuind la apariţia sau agravarea unor boli cardiovasculare şi respiratorii.

OMS recomandă ca media anuală a concentraţiei PM2,5 să nu depăşească 5 micrograme pe metru cub de aer. În ţările analizate, concentraţia medie anuală era de aproximativ 30 de micrograme pe metru cub, de peste şase ori mai mare decât valoarea recomandată.

Pentru a estima beneficiile reducerii poluării, cercetătorii au combinat informaţii despre concentraţiile poluanţilor, populaţie, mortalitate şi frecvenţa unor boli. Apoi au calculat câte decese şi cazuri noi de îmbolnăvire ar putea fi evitate într-un an dacă aerul ar deveni mai curat.

Reducerea particulelor fine ar putea preveni milioane de îmbolnăviri

Rezultatele arată că reducerea PM2,5 până la nivelul recomandat de OMS ar putea determina o scădere cu aproximativ 23% a numărului anual de decese în cele 136 de ţări analizate, echivalentul a 9,4 milioane de decese prevenite sau amânate.

Beneficiile estimate includ şi reducerea numărului de cazuri noi de boală. Potrivit cercetătorilor, respectarea recomandărilor OMS pentru PM2,5 ar putea preveni anual aproximativ 7,3 milioane de cazuri de boală coronariană, afecţiune în care arterele care alimentează inima cu sânge se îngustează, crescând riscul de infarct miocardic.

De asemenea, ar putea fi prevenite aproximativ 2,3 milioane de accidente vasculare cerebrale, 2,8 milioane de cazuri de boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) şi 1,1 milioane de cazuri de demenţă.

Separat, reducerea concentraţiilor de dioxid de azot până la valorile recomandate de OMS ar putea preveni sau amâna aproximativ 1,1 milioane de decese anual. Aceste estimări nu pot fi adunate direct cu cele pentru PM2,5, deoarece efectele celor doi poluanţi se pot suprapune.

Reducerea poluării ar aduce și beneficii economice

Studiul indică şi beneficii economice importante. Reducerea îmbolnăvirilor ar putea diminua cheltuielile medicale şi pierderile economice provocate de incapacitatea de muncă.

Dr. Annalan Navaratnam, cercetător în epidemiologie la Universitatea Cambridge, a subliniat importanţa acestor rezultate:

„Reducerea poluării aerului ar putea avea un impact major asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii şi reducerii numărului de decese premature”, a declarat cercetătorul, citat într-un comunicat al Universităţii Cambridge.

Rezultatele se bazează pe modele statistice care estimează câte decese şi cazuri de îmbolnăvire ar putea fi prevenite anual dacă nivelul poluării aerului ar fi redus şi menţinut în limitele recomandate de OMS.

Cercetarea evidenţiază importanţa măsurilor de reducere a emisiilor provenite din trafic, industrie şi producerea energiei pentru prevenirea bolilor şi reducerea mortalităţii asociate poluării atmosferice.