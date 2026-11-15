Cei doi au discutat despre consolidarea cooperării ştiinţifice la nivel global şi despre susţinerea tinerilor cercetători, transmite news.ro.

Cu ocazia aniversării a şapte decenii de la aderarea României la UNESCO, şeful statului a subliniat importanţa parteneriatului strategic, printr-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare Facebook: „Încântat să mă întâlnesc astăzi, la Summitul Francofoniei din Phnom Penh, cu Khaled El-Enany, directorul general al UNESCO. Pe măsură ce marcăm 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, am subliniat angajamentul nostru de lungă durată faţă de organizaţie şi valorile sale, faţă de promovarea păcii prin cooperare internaţională în domeniul educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicării”.

În cadrul dialogului, preşedintele a reafirmat „implicarea noastră în colaborarea ştiinţifică globală şi sprijinul pentru rolul UNESCO în promovarea excelenţei ştiinţifice, a consolidării capacităţilor şi a accesului la cunoaştere, în special pentru tinerii cercetători”. De asemenea, oficialul român a adus în prim-plan infrastructura de cercetare din ţară: „În acest context, am evidenţiat importanţa Centrului Internaţional de Formare Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) de la Măgurele, care funcţionează sub egida UNESCO, şi am exprimat interesul pentru consolidarea activităţilor sale ştiinţifice şi a cooperării internaţionale în cadrul reţelelor acestei organizaţii”.

Prezenţa lui Nicuşor Dan la Phnom Penh, în zilele de duminică şi luni, are ca scop principal susţinerea candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de secretar general al Francofoniei. Evenimentul reuneşte şefi de stat şi de guvern din cele 53 de state membre cu drepturi depline ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF).

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, ediţia curentă a summitului se desfăşoară sub motto-ul „Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable” (A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună şi o stabilitate durabilă).