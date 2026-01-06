Zeci de mașini au fost avariate și sute de oameni s-au rănit pe străzi după ninosrile abundente. „Cam praf este mașina”

După zăpezile abundente au început, să apară și problemele. Pe șosele, inclusiv pe cele de viteza s-au format, gropi.

Autoritățile au început, să peticească asfaltul însă, deja sunt șoferi, care au avut, de suferit. În Alba Iulia, mai multe mașini au fost grav avariate de zăpada, desprinsă de pe acoperișuri, iar în alte zone, poleiul a făcut victime.

După ultimele ninsori, pe A1 s-au format gropi între Deva și Lugoj. Au câțiva centrimetri adâncime, dar în lungime unele ajung și la un metru. Cele mai multe au apărut pe o porțiune de 10 kilometri, în zona Margina, unde traficul a fost aglomerat și s-au format cozi.

Șofer: „Sunt foarte multe una după alta și foarte adânci”.

Pentru că pe autostradă se circulă cu viteză și se întâmplă ca gropile să fie și pline cu apă, acestea pot fi observate cu greu. Sunt deja șoferi care nu au reușit să le evite.

Mihaela Dinca, șoferiță: „Am luat 6-7 la număr, ultima fiind una mai adancă care mi-a tăiat flancul anvelopei, urmând explozia anvelopei, norocul nostru că nu aveam o viteza foarte mare."

Administratorii drumurilor au început să le repare pubctual, dar este o soluție provizorie.

Alina Sabou, purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara: „Fenomenul este specific sezonului rece, când ciclurile înghe-dezgheț accelerează uzura asfaltului. Lucrările definitive vor fi când condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor cu asfalt la cald.”

La fel arată și șoseaua care ocolește Oradea. O echipă de la drumuri a început să peticească gropile cu mixtură rece încălzită cu flacără de la o butelie.

În Alba Iulia, zăpada desprinsă de pe acoperișuri a avariat cel puțîn 14 mașini. Aceste două autoturime erau parcate lângă un trotuar lipit de o clădire.

Păgubit: „Cam praf este mașina, parbrizul, cupeul."

Păgubit: „E destul de distrusă, probabil în proporție 50-60%. A căzut pe capotă, a spart parbrizul și capota și plafonul de sus // Am găsit-o așa de dimineață rep. Este asigurare RCA, dar nu acoperă din câte am înțeles."

În alte zone au fost probleme din cauza poleiului. În doar 48 de ore, în Cluj-Napoca, medicii au tratat 200 de fracturi și entorse. Toate cele patru săli de operație au fost pline non stop.

Proprietarii sunt cei care trebuie să curețe trotuarele în dreptul imobilelor sau a spațiilor comerciale, restul zonelor, cum ar fi stațiile de transport în comun sau parcurile sunt în sarcina primăriei.

Reporteri: Daniel Preda, Călin Ardelean, Gină Obrejan, Alexandra Clej, Alexia Enescu, Dan Petcu

