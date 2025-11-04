Un tânăr de 19 ani a dat foc unui apartament din București, după o ceartă cu părinții. A fost reținut de polițiști

Stiri actuale
04-11-2025 | 19:41
pompieri
Shutterstock

Un tânăr de 19 ani a fost reţinut după ce a incendiat, luni seară, un apartament din sectorul 3 al Capitalei, în urma unor certuri cu părinţii săi, punându-i în pericol pe ceilalţi locatari ai blocului.

autor
Aura Trif

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 13 Poliţie au reţinut, luni seară, un tânăr de 19 ani, cercetat într-un dosar penal pentru distrugere, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit poliştilor, Secţia 13 a fost sesizată de către o femeie, în 3 noiembrie, în jurul orei 19.30, printr-un apel la 112, că la o adresă din Sectorul 3 a izbucnit un incendiu.

Poliţiştii ajunşi rapid la faţa locului au constatat că sesizarea se confirmă, incendiul fiind în desfăşurare, în interiorul unui apartament de la etajul inferior al unui bloc.

Prioritatea poliţiştilor a fost salvarea eventualelor victime, motiv pentru care au intrat în apartamentul respectiv, unde au constatat că mai multe obiecte de mobilier ardeau cu flacără deschisă, dar că în locuinţă nu era nimeni.

Citește și
Pompieri
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Ar fi fost provocată de acumulări de gaz. Zeci de persoane s-au autoevacuat

Simultan, alţi poliţişti i-au evacuat pe locatarii de la etajele superioare ale blocului, aceştia fiind scoşi în condiţii de siguranţă.

De asemenea, la adresa indicată, s-au deplasat mai multe autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, care au lichidat incendiul.

Cum s-ar fi petrecut incidentul

Din primele investigaţii, poliţiştii au stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un tânăr în vârstă de 19 ani, care a fost depistat la scurt timp şi dus la audieri.

În baza probelor, anchetatorii au stabilit că luni seară, în jurul orei 19.20, în urma unor divergenţe verbale cu părinţii săi, tânărul de 19 ani ar fi incendiat intenţionat mai multe obiecte de mobilier din apartament, după care a părăsit locuinţa, lăsând uşa întredeschisă şi punând în pericol locatarii şi bunurile acestora.

În urma evenimentului, a fost afectat apartamentul în care a avut loc incendiul, fără ca acesta să se extindă la imobilele din învecinate şi fără să fie înregistrate victime.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către Secţia 13 Poliţie, pentru infracţiunea de distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Val de concedieri masive în România. Industriile unde sute de angajați își vor pierde locurile de muncă

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, incendiu, apartament,

Dată publicare: 04-11-2025 19:20

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Un incendiu a izbucnit la o hală din Albești Paleologu lângă un depozit cu azotat de amoniu. Pompierii intervin urgent
Stiri actuale
Un incendiu a izbucnit la o hală din Albești Paleologu lângă un depozit cu azotat de amoniu. Pompierii intervin urgent

Un incendiu a izbucnit, marţi, la o hală de pe raza localităţii Albeşti Paleologu lângă care se află depozitată o cantitate de circa 50 de tone de azotat de amoniu.

Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Ar fi fost provocată de acumulări de gaz. Zeci de persoane s-au autoevacuat
Stiri actuale
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Ar fi fost provocată de acumulări de gaz. Zeci de persoane s-au autoevacuat

O explozie neurmată de incendiu s-a produs, duminică, într-un bloc din Râmnicu Sărat, cel mai probabil din cauza unor acumulări de gaz. Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat.

Incendiu cu risc de explozie într-o casă dintr-o comună din Prahova. Intervenția rapidă a pompierilor a făcut diferența
Stiri actuale
Incendiu cu risc de explozie într-o casă dintr-o comună din Prahova. Intervenția rapidă a pompierilor a făcut diferența

Misiune contra-cronometru a pompierilor din Prahova. Chemați să stingă un incendiu din comuna Fulga, militarii au aflat că în casa care ardea erau depozitate mai multe butelii care puteau exploda în orice moment.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri
Stiri Politice
Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi concediați. În plus, cumulul pensiei cu salariul la stat a fost interzis, dar tot există o portiță.

Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă
Stiri Sociale
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă

Cu creșteri tot mai mari de prețuri și comenzi reduse, angajatorii au făcut concedieri masive în prima jumătate a anului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Noiembrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28