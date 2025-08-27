Un tânăr de 18 ani s-a înecat în Mureș, iar iubita lui a reușit să scape cu viață. Ce a salvat-o

Tragedie pe Mureș, în județul Arad. Un băiat de 18 ani a murit înecat, iar iubita lui, cu doi ani mai tânără, a reușit să se salveze în ultimul moment.

Cei doi se cunoșteau de câteva luni, iar tânărul venise din județul Timiș să o viziteze. Au ieșit amândoi la o plimbare pe malul Mureșului și așa s-au hotărât să intre să se scalde.

La scurt timp, au fost luați de curenți. Fata, bună înotătoare, a reușit cu greu să scape, dar băiatul a fost înghițit de apă. Câțiva pescari care i-au văzut pe tineri intrând în râu au dat alarma.

Mai multe echipaje de pompieri au pornit în căutarea băiatului, iar în sprijin au venit inclusiv scafandri de la ISU Timiș. Însă tot ce au mai găsit, la câteva ore distanță, a fost trupul fără viață al adolescentului.

