Un bărbat din Botoșani, reținut după ce și-a sechestrat partenera. Victima a suferit agresiuni și a avut nevoie de îngrijiri

26-10-2025 | 15:32
Un bărbat de 46 de ani din judeţul Botoşani a fost reţinut pentru 24 ore după ce şi-a sechestrat partenera într-o locuinţă şi a agresat-o fizic, victima având nevoie de îngrijiri medicale.

Sabrina Saghin

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat, duminică, faptul că pe numele unui bărbat de 46 de ani din comuna Stăuceni a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare, violenţă în familie, furt între membri de familie şi lipsire de libertate în mod ilegal.

„La data de 24 octombrie 2025, bărbatul s-ar fi deplasat la locuinţa concubinei sale, de 48 de ani, din aceeaşi localitate şi ar fi ameninţat-o pe aceasta cu acte de violenţă. Totodată, femeia ar fi fost ţinută împotriva voinţei sale într-un imobil din municipiul Botoşani şi ar fi fost agresată fizic de către bărbat, cauzându-i suferinţe fizice ce au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. Mai mult decât atât, bărbatul ar fi sustras un telefon mobil şi mai multe bijuterii”, au relatat poliţiştii.

Bărbatul a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Botoşani pentru 24 de ore.

Sursa: News.ro

