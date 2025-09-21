Un tânăr a accidentat mortal un pieton și a fugit, în Neamț. Șoferul a fost reținut

Bărbatul de 67 de ani din Piatra-Neamț a fost găsit inconștient pe acostament, iar mașina lovită a fost descoperită în parcarea unui centru comercial.

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost reținut de polițiști după ce a accidentat mortal un pieton și a fugit de la fața locului, a informat duminică Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Accidentul s-a produs sâmbătă, pe drumul județean DJ 157, în afara localității Izvoare, și a fost sesizat de martori care au găsit victima inconștientă, pe acostament, arată Agerpres.

„Cadrele medicale au declarat decesul bărbatului în vârstă de 67 de ani, din Piatra-Neamț. Cercetările efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Neamț și Biroului Rutier Piatra-Neamț au confirmat ipoteza unui eveniment rutier, conducătorul implicat părăsind locul accidentului", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, inspectorul principal Ramona Ciofu.

„În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a fost identificată, în județul Iași, persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Mărgineni. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ", a mai spus Ciofu.

Mașina cu avarii, găsită în parcare

Mașina implicată în accident a fost găsită în parcarea unui centru comercial din Piatra-Neamț și prezenta avarii specifice evenimentului rutier, conform Poliției.

Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













