Un primar a anunțat că va interzice trotinetele electrice închiriate după moartea unui băiat de 15 ani

Stiri actuale
19-09-2025 | 16:26
trotinete electrice
Shutterstock

Primarul din Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat că în municipiu va fi interzisă circulaţia trotinetelor electrice închiriate, măsura urmând să intre în vigoare luni, 22 septembrie.

autor
Adrian Popovici

Decizia a fost luată după ce un adolescent de 15 ani şi-a piedut viaţa deoarece a căzut cu o astfel de trotinetă. De asemenea, alte şapte persoane au fost rănite în acest an în Piatra Neamţ în urma unor accidente în care au fost implicate trotinete electrice de închiriat.

Primarul Adrian Niţă a declarat, vineri, pentru News.ro, că măsura de interzicere se aplică doar trotinetelor electrice care pot fi închiriate.

„E vorba doar de trotinetele electrice închiriate. Se presupune că la cele achiziţie proprie un părinte, dacă o cumpără copilului, o dă şi cu un set de reguli, cu un echipament eventual. Starea acestor trotinete electrice de închiriat este precară, iar din punct de vedere legal Poliţia nu poate lua o măsură coercitivă pentru că nu sunt supuse din punct de vedere al regimului juridic precum autoturismele să facă o inspecţie tehnică periodică”, a declarat Adrian Niţă.

Un băiat de 15 ani și-a pierdut viața din cauza trotinetelor electrice

Primarul a adăugat că, numai în acest an, au fost date 166 de amenzi pentru nereguli în ceea ce priveşte trotinetele electrice de închiriat şi s-au înregistrat opt accidente, soldate cu un mort şi şapte răniţi, dintre care unul grav.

Citește și
trotineta
Jandarmii au prins o femeie care tăia frânele unei trotinete electrice. Incidentul a avut loc în Centrul Vechi al Capitalei
 

Adrian Niţă a mai declarat că, începând de luni, trotinetele electrice închiriate nu mai au voie să circule în municipiul Piatra Neamţ, iar firma care le deţine are la dispoziţie două săptămâni să elibereze spaţiile închiriate de la primărie.

 

În 13 septembrie, un băiat în vârstă de 15 ani, din Piatra Neamţ, care se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-a dezechilibrat şi a căzut pe partea carosabilă. În urma accidentului, băiatul a fost rănit, el fiind transportat la spital, unde a murit după câteva zile.

Un bărbat căutat de Poliția Capitalei s-a ascuns într-o gaură din tavan, când au venit mascații să-l ridice

Sursa: News.ro

Etichete: trotinete, piatra neamt,

Dată publicare: 19-09-2025 16:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba brunetă vrea să intre în istoria sportului! Cum arată prima femeie care candidează pentru președinția FIA
GALERIE FOTO Superba brunetă vrea să intre în istoria sportului! Cum arată prima femeie care candidează pentru președinția FIA
Citește și...
Zeci de tineri filmați circulând haotic cu trotinetele pe șosea, căutați de poliție. Imaginile surprinse de o cameră de bord
Stiri actuale
Zeci de tineri filmați circulând haotic cu trotinetele pe șosea, căutați de poliție. Imaginile surprinse de o cameră de bord

În Timișoara, polițiștii încearcă să identifice mai mulți adolescenți care au fost surprinși circulând haotic pe trotinete electrice pe un bulevard aglomerat. Filmarea, făcută de camera de bord a unui șofer, arată cum și-au pus în pericol viețile.

Jandarmii au prins o femeie care tăia frânele unei trotinete electrice. Incidentul a avut loc în Centrul Vechi al Capitalei
Stiri actuale
Jandarmii au prins o femeie care tăia frânele unei trotinete electrice. Incidentul a avut loc în Centrul Vechi al Capitalei

Jandarmii bucureşteni au surprins o femeie, joi seară, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei.

Accidentele cu minori pe trotinete au crescut alarmant. Pregătire cu instructori și polițiști, într-o școală din Timiș
Stiri actuale
Accidentele cu minori pe trotinete au crescut alarmant. Pregătire cu instructori și polițiști, într-o școală din Timiș

Tot mai mulți adolescenți circulă cu trotinete electrice, dar a crescut și numărul accidentelor.

Recomandări
CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe
Stiri externe
CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe

Comisia Europeană răspunde cerințelor președintelui Trump de accelerare a renunțării la energia rusească, în contextul menținerii sprijinului american pentru Ucraina.

Surse: Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA
Stiri actuale
Surse: Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC, şi l-au plasat sub control judiciar. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Energiei.

Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul
Stiri externe
Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi "o forţă fără precedent" în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona, relatează AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Septembrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28