Un soldat însoțit de o echipă de filmare se temea că poate muri oricând. A fost ucis fix înainte de difuzarea documentarului

Imaginile cu bărbatul de 39 de ani au constituit o parte esențială a unui documentar care a fost difuzat săptămâna trecută la o televiziune israeliană și care arată viața în prima linie a regiunii Donbas din estul Ucrainei.

Dar cu o zi înainte de difuzare, realizatorii de film au primit un apel în timpul căruia au primit o veste extrem de tristă. O sursă din Ucraina i-a informat că Markarov a fost ucis în luptă.

„A fost ucis cu o zi înainte de difuzare”, a declarat Itai Anghel, un corespondent de război experimentat la UVDA, principalul program TV de actualitate al Israelului, în timpul unei discuții cu Insider.

„Este greu pentru că nu ai timp să plângi”, a continuat Itai Anghel, adăugând că echipa a fost nevoită temporar să lase emoțiile deoparte pentru a lucra rapid la editarea unei noi versiuni a filmului pentru ziua următoare.

Markarov se temea că ar putea să fie ucis în orice moment, dar Itai Anghel a menționat că soldatul se împăcase cu mult timp în urmă cu gândul că ar putea muri în luptă.

„Această viață se poate termina în orice moment, totul se poate termina în orice moment”, a spus Markarov în film. „Dar...cred...poate în acel moment voi ști totul despre viață”, a mai spus el.

Markarov, care a lucrat cândva ca tehnician de sunet pentru mai multe trupe rock, nu era diferit de mulți dintre tinerii ucraineni care s-au grăbit să-și apere țara după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie anul trecut. Bărbatul era căsătorit și avea o fiică mică.

Echipa din Israel a început filmările în noiembrie anul trecut, iar acestea au avut loc în mare parte în tranșee de lângă Toretsk , care la acea vreme se afla în epicentrul luptelor din regiune.

Dodge will be laid to rest in his beloved Ukraine tomorrow - here is a short excerpt from the Documentary we aired on @Uvda, in memory of Dodge: pic.twitter.com/bi1IC9JywU