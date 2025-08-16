VIDEO. Un şofer în vârstă de 71 de ani, filmat când circula pe contrasens pe autostrada A4: ”Și tot el era revoltat”

Stiri actuale
16-08-2025 | 13:31
sofer autostrada
captura Facebook

Un şofer în vârstă de 71 de ani, care mergea pe contrasens pe autostrada A4, a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale, a anunţat IPJ Constanţa.

autor
Cristian Matei

Potrivit News.ro, bărbatul a rămas fără permis de conducere 120 de zile.

”La data de 15 august a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră l-au identificat pe conducătorul auto, fiind vorba de un bărbat, de 71 de ani”, informează Compartimentul de Relaţii Publice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Anunţul vine ca urmare a imaginilor apărute în spaţiul public, în care un şofer conduce pe contrasens pe Autostrada A4 şi este interpelat de un altul, care circula regulamentar.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional conform O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, fiind dispusă, totodată, măsura suspendării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.

Citește și
Mașina politie
Șofer băut, surprins în timp ce conducea haotic pe un drum național. Avea aproape 1,5 mg/l alcool în aerul expirat. VIDEO

Imaginile cu bărbatul circulând pe contrasens au fost postate joi pe Facebook, alături de comentariul următor:

”Întâmplare petrecută în dimineaţa aceasta pe autostrada A4. A ajuns pe contrasens cu maşina şi tot el era revoltat pentru că ceilalţi nu-i permit înaintarea...”.

O femeie spune că a fost bătută de polițiști la Breaza. Oamenii legii susțin că încercau să o împiedice să se sinucidă

Sursa: News.ro

Etichete: autostrada, politie, sofer,

Dată publicare: 16-08-2025 13:24

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția a primit o amendă de 95.000 de euro. Cum a fost calculată sancțiunea
Stiri Diverse
Un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția a primit o amendă de 95.000 de euro. Cum a fost calculată sancțiunea

Un șofer bogat din Elveția riscă o amendă de până la 90.000 de franci elvețieni (95.000 de euro) după ce a fost prins circulând cu 27 de kilometri pe oră peste limita de viteză, în Lausanne.

Șofer băut, surprins în timp ce conducea haotic pe un drum național. Avea aproape 1,5 mg/l alcool în aerul expirat. VIDEO
Stiri actuale
Șofer băut, surprins în timp ce conducea haotic pe un drum național. Avea aproape 1,5 mg/l alcool în aerul expirat. VIDEO

Un şofer aflat sub influenţa alcoolului a fost filmat în timp ce conduce haotic, pe drumul naţional 17C, în judeţul Bistriţa Năsăud.

Accident grav între o motocicletă și o mașină, în Giurgiu. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a murit
Stiri actuale
Accident grav între o motocicletă și o mașină, în Giurgiu. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a murit

Un motociclist, în vârstă de 17 ani, a decedat vineri, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism pe DJ 507, în afara localităţii Gostinu, şoferul maşinii, un tânăr de 22 de ani, fiind transportat la spital.

Toate radarele Poliției sunt scoase pe șosele. Razii și controale în mașini, în minivacanța de Sfânta Maria
Stiri actuale
Toate radarele Poliției sunt scoase pe șosele. Razii și controale în mașini, în minivacanța de Sfânta Maria

Vacanța de trei zile de Sfânta Maria a început cu un exod spre stațiuni. Polițiștii monitorizează drumurile cu radare și echipamente pentru depistarea șoferilor care au consumat alcool sau droguri.

Recomandări
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska
Stiri externe
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska

Analiști, experți în politică externă și militari de carieră - toți sunt de acord că Donald Trump a suferit un eșec major în urma întâlnirii pe care a avut-o vineri în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
Stiri externe
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 August 2025

02:11:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12