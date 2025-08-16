VIDEO. Un şofer în vârstă de 71 de ani, filmat când circula pe contrasens pe autostrada A4: ”Și tot el era revoltat”

Un şofer în vârstă de 71 de ani, care mergea pe contrasens pe autostrada A4, a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale, a anunţat IPJ Constanţa.

Potrivit News.ro, bărbatul a rămas fără permis de conducere 120 de zile.

”La data de 15 august a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră l-au identificat pe conducătorul auto, fiind vorba de un bărbat, de 71 de ani”, informează Compartimentul de Relaţii Publice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Anunţul vine ca urmare a imaginilor apărute în spaţiul public, în care un şofer conduce pe contrasens pe Autostrada A4 şi este interpelat de un altul, care circula regulamentar.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional conform O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, fiind dispusă, totodată, măsura suspendării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.

Imaginile cu bărbatul circulând pe contrasens au fost postate joi pe Facebook, alături de comentariul următor:

”Întâmplare petrecută în dimineaţa aceasta pe autostrada A4. A ajuns pe contrasens cu maşina şi tot el era revoltat pentru că ceilalţi nu-i permit înaintarea...”.

