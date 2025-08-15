Vacanța de Sfânta Maria începe cu controale stricte. Polițiști, radare și echipaje canine pe drumurile din țară

Vacanța de trei zile de Sfânta Maria a început cu un exod spre stațiuni. Polițiștii monitorizează drumurile cu radare și echipamente pentru depistarea șoferilor care au consumat alcool sau droguri.

Cei ce merg în primul rând spre litoral trebuie să știe că, încă de la intrarea pe Autostrada Soarelui, vor întâlni echipaje de la poliția rutieră.

Un șofer de 46 de ani din Argeș, care mergea spre Constanța, a fost depistat pozitiv la cocaină cu aparatul Drug Test. I s-a reținut permisul de conducere pentru 72 de ore, până la aflarea rezultatelor finale.

În aceste trei zile vor fi, pe drumurile principale, 9.000 de polițiști, 1.500 dintre ei doar de la rutieră.

Sunt scoase cele 300 de aparate radar din dotare și vor fi organizate filtre pentru viteză. Iar alături de ei sunt și echipajele canine – câini pregătiți să depisteze substanțele interzise.

Se fac controale atât în mașini, cât și la bagajele participanților la trafic. De asemenea, sunt razii axate pe viteză, pe droguri și pe alcool.

Traficul este supravegheat și din aer, iar sistemul e-Sigur, care vizează vitezomanii, este disponibil în toată țara.

