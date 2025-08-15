Vacanța de Sfânta Maria începe cu controale stricte. Polițiști, radare și echipaje canine pe drumurile din țară

Stiri actuale
15-08-2025 | 08:00
×
Codul embed a fost copiat

Vacanța de trei zile de Sfânta Maria a început cu un exod spre stațiuni. Polițiștii monitorizează drumurile cu radare și echipamente pentru depistarea șoferilor care au consumat alcool sau droguri.

autor
Cristina Dobre

Cei ce merg în primul rând spre litoral trebuie să știe că, încă de la intrarea pe Autostrada Soarelui, vor întâlni echipaje de la poliția rutieră.

Un șofer de 46 de ani din Argeș, care mergea spre Constanța, a fost depistat pozitiv la cocaină cu aparatul Drug Test. I s-a reținut permisul de conducere pentru 72 de ore, până la aflarea rezultatelor finale.

În aceste trei zile vor fi, pe drumurile principale, 9.000 de polițiști, 1.500 dintre ei doar de la rutieră.

Sunt scoase cele 300 de aparate radar din dotare și vor fi organizate filtre pentru viteză. Iar alături de ei sunt și echipajele canine – câini pregătiți să depisteze substanțele interzise.

Citește și
razie bucuresti
Amenzi de aproape 40.000 de lei după o razie de noapte a polițiștilor pe străzile din Ilfov. Ce surprize au avut

Se fac controale atât în mașini, cât și la bagajele participanților la trafic. De asemenea, sunt razii axate pe viteză, pe droguri și pe alcool.

Traficul este supravegheat și din aer, iar sistemul e-Sigur, care vizează vitezomanii, este disponibil în toată țara.

Ministerul Educației taie drastic bursele: Doar 15% dintr-o clasă vor primi burse, chiar dacă mai mulți au medii bune

Sursa: Pro TV

Etichete: politie, razii, sfanta maria,

Dată publicare: 15-08-2025 07:55

Articol recomandat de sport.ro
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
Citește și...
Razii ale poliţiştilor în sudul litoralului, în Vama Veche, Costinești și Mangalia. Au fost aplicate zeci de amenzi
Stiri actuale
Razii ale poliţiştilor în sudul litoralului, în Vama Veche, Costinești și Mangalia. Au fost aplicate zeci de amenzi

Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare de zeci de mii de lei.

Amenzi de aproape 40.000 de lei după o razie de noapte a polițiștilor pe străzile din Ilfov. Ce surprize au avut
Stiri Diverse
Amenzi de aproape 40.000 de lei după o razie de noapte a polițiștilor pe străzile din Ilfov. Ce surprize au avut

Polițiștii au făcut, în noaptea de vineri spre sâmbătă, razii pe străzile din județul Ilfov. Unii dintre șoferii trași pe dreapta au fost prinși pe picior greșit.

Controale și razii în Ilfov. S-au dat în total 176 de amenzi, iar polițiștii au depistat 3 persoane care conduceau fără RCA
Stiri actuale
Controale și razii în Ilfov. S-au dat în total 176 de amenzi, iar polițiștii au depistat 3 persoane care conduceau fără RCA

Au fost controale și razii în județul Ilfov, sâmbătă și sâmbătă-noapte, în trafic, la societăți comerciale și săli de jocuri de noroc.

Razie a polițiștilor din București și Ilfov joi noapte. S-au dat amenzi totale în valoare de 50.000 de lei
Stiri actuale
Razie a polițiștilor din București și Ilfov joi noapte. S-au dat amenzi totale în valoare de 50.000 de lei

Au fost razii joi-noapte pe străzile din Capitală și din județul Ilfov. Polițiștii au tras pe dreapta sute de șoferi, iar surprizele nu au întârziat să apară.

Tineri luați cu forța de mascați din sălile de fitness și duși la război. Putin intensifică recrutările. VIDEO
Stiri externe
Tineri luați cu forța de mascați din sălile de fitness și duși la război. Putin intensifică recrutările. VIDEO

Rusia își intensifică recrutările pentru război, iar sălile de fitness și spațiile publice au devenit ținta unor razii organizate de autorități, în ultima vreme.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Campioana României FCSB se impune cu scorul de 3-1 în fața FC Drinta și se califică în turul 3 preliminar UEL
Stiri Sport
Campioana României FCSB se impune cu scorul de 3-1 în fața FC Drinta și se califică în turul 3 preliminar UEL

Campioana României FCSB s-a impus joi în fața FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12