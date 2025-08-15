Un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția a primit o amendă de 95.000 de euro. Cum a fost calculată sancțiunea

Stiri Diverse
15-08-2025 | 16:44
sofer grecia
Shutterstock

Un șofer bogat din Elveția riscă o amendă de până la 90.000 de franci elvețieni (95.000 de euro) după ce a fost prins circulând cu 27 de kilometri pe oră peste limita de viteză, în Lausanne.

autor
Ioana Andreescu

Sancțiunea substanțială reflectă sistemul unic al Elveției de amenzi bazate pe avere, care adaptează cuantumul penalităților în funcție de veniturile și situația financiară a fiecărei persoane.

Șoferul, recidivist și unul dintre cei mai bogați oameni din Elveția, a fost prins pe o stradă din oraș, iar amenzile în cantoane precum Vaud sunt stabilite în funcție de venituri, avere sau situația financiară generală.

Această abordare nu este unică pentru Elveția; Germania, Franța, Austria și țările nordice aplică, de asemenea, sancțiuni raportate la avere.

Nici măcar nu este un record pentru Elveția. În 2010, un milionar care conducea un Ferrari a primit o amendă de 248.000 de euro pentru viteză, în St. Gallen.

Citește și
accident, mehedinti
Accident mortal în Mehedinți. Doi soți au murit după ce mașina lor a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră

Amenzi uriașe pentru milionarii vitezomani

Potrivit regulilor actuale, o persoană nevoiașă ar putea petrece o noapte în arest în loc să plătească o amendă, în timp ce elvețienii mai bogați pot fi constrânși să plătească zeci de mii de franci.

Un tribunal din cantonul elvețian Vaud a decis recent că magnatul trebuie să plătească 10.000 de franci elvețieni (aproximativ 10.900 de euro) imediat și ar putea fi obligat să achite restul — încă 80.000 de franci elvețieni (aproximativ 87.200 de euro) — dacă va fi prins comițând o infracțiune rutieră similară în următorii trei ani.

Cotidianul elvețian „24 Heures”, care a relatat primul cazul, a precizat că bărbatul, neidentificat public, este cetățean francez, inclus de săptămânalul economic elvețian Bilan printre cei 300 cei mai bogați oameni din Elveția — cu o avere de ordinul sutelor de milioane de dolari.

Recidivist cu antecedente în viteză

Publicația a relatat că un radar automat al poliției l-a surprins pe bărbat conducând cu 77 de kilometri pe oră într-o zonă cu limită de 50 km/h, pe o stradă din Lausanne.

Un procuror a calculat rapid amenda maximă pe care o putea primi șoferul în baza legii, potrivit raportului. Vincent Derouand, purtător de cuvânt al parchetului din Vaud, a declarat că inculpatul nu a contestat decizia, pronunțată în iunie pentru o infracțiune comisă cu aproape un an în urmă — în august 2024.

Codul penal din cantonul Vaud stabilește o amendă maximă în funcție de „situația personală și economică a infractorului la momentul hotărârii” — luând în considerare, în special, veniturile, averea, stilul de viață și nevoile financiare ale familiei.

Ziarul a mai relatat că bărbatul fusese prins deja pentru o infracțiune similară de viteză în urmă cu opt ani, când a plătit tot 10.000 de franci elvețieni (aproximativ 10.900 de euro) și risca să achite încă 60.000 de franci elvețieni (aproximativ 65.400 de euro) dacă ar fi comis o altă abatere în următorii doi ani.

În Elveția, amenzile pentru viteză îi pot prinde chiar și pe polițiști: un ofițer a fost amendat în 2016 pentru că a circulat cu aproape dublul vitezei legale pe străzile din Geneva, în timp ce urmărea hoți care aruncaseră în aer un bancomat.

Circ în Alaska, oferit de delegația rusă. Șeful diplomației, Serghei Lavrov, a venit în SUA cu un tricou inscripționat ”URSS”

Sursa: The Independent

Etichete: barbat, amendă, masina, elvetia, viteza,

Dată publicare: 15-08-2025 16:35

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
Citește și...
Șofer băut, surprins în timp ce conducea haotic pe un drum național. Avea aproape 1,5 mg/l alcool în aerul expirat. VIDEO
Stiri actuale
Șofer băut, surprins în timp ce conducea haotic pe un drum național. Avea aproape 1,5 mg/l alcool în aerul expirat. VIDEO

Un şofer aflat sub influenţa alcoolului a fost filmat în timp ce conduce haotic, pe drumul naţional 17C, în judeţul Bistriţa Năsăud.

Accident mortal în Mehedinți. Doi soți au murit după ce mașina lor a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră
Stiri actuale
Accident mortal în Mehedinți. Doi soți au murit după ce mașina lor a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră

Un șofer de 76 de ani și soția lui au murit marți, într-un accident teribil, în Clisura Dunării. Erau din Drobeta Turnu Severin și se duceau spre casă.

O femeie și-a uitat geanta de peste 100.000 de euro într-un taxi, în Marea Britanie. A doua zi a avut parte de o surpriză
Stiri externe
O femeie și-a uitat geanta de peste 100.000 de euro într-un taxi, în Marea Britanie. A doua zi a avut parte de o surpriză

Un șofer de taxi londonez a fost lăudat pentru onestitatea sa după ce a returnat o geantă de firmă în valoare de 100.000 de lire sterline (echivalentul a 115.690 de euro) proprietarei, scrie Metro.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus ar putea fi așteptat cu covorul roșu. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus ar putea fi așteptat cu covorul roșu. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză
Stiri Economice
Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză

Înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea „consecințe devastatoare” pentru țara noastră care are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de „experimente riscante”, a transmis Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL).

Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO
Stiri Justitie
Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 August 2025

49:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12