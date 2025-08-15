Un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția a primit o amendă de 95.000 de euro. Cum a fost calculată sancțiunea

Un șofer bogat din Elveția riscă o amendă de până la 90.000 de franci elvețieni (95.000 de euro) după ce a fost prins circulând cu 27 de kilometri pe oră peste limita de viteză, în Lausanne.

Sancțiunea substanțială reflectă sistemul unic al Elveției de amenzi bazate pe avere, care adaptează cuantumul penalităților în funcție de veniturile și situația financiară a fiecărei persoane.

Șoferul, recidivist și unul dintre cei mai bogați oameni din Elveția, a fost prins pe o stradă din oraș, iar amenzile în cantoane precum Vaud sunt stabilite în funcție de venituri, avere sau situația financiară generală.

Această abordare nu este unică pentru Elveția; Germania, Franța, Austria și țările nordice aplică, de asemenea, sancțiuni raportate la avere.

Nici măcar nu este un record pentru Elveția. În 2010, un milionar care conducea un Ferrari a primit o amendă de 248.000 de euro pentru viteză, în St. Gallen.

Amenzi uriașe pentru milionarii vitezomani

Potrivit regulilor actuale, o persoană nevoiașă ar putea petrece o noapte în arest în loc să plătească o amendă, în timp ce elvețienii mai bogați pot fi constrânși să plătească zeci de mii de franci.

Un tribunal din cantonul elvețian Vaud a decis recent că magnatul trebuie să plătească 10.000 de franci elvețieni (aproximativ 10.900 de euro) imediat și ar putea fi obligat să achite restul — încă 80.000 de franci elvețieni (aproximativ 87.200 de euro) — dacă va fi prins comițând o infracțiune rutieră similară în următorii trei ani.

Cotidianul elvețian „24 Heures”, care a relatat primul cazul, a precizat că bărbatul, neidentificat public, este cetățean francez, inclus de săptămânalul economic elvețian Bilan printre cei 300 cei mai bogați oameni din Elveția — cu o avere de ordinul sutelor de milioane de dolari.

Recidivist cu antecedente în viteză

Publicația a relatat că un radar automat al poliției l-a surprins pe bărbat conducând cu 77 de kilometri pe oră într-o zonă cu limită de 50 km/h, pe o stradă din Lausanne.

Un procuror a calculat rapid amenda maximă pe care o putea primi șoferul în baza legii, potrivit raportului. Vincent Derouand, purtător de cuvânt al parchetului din Vaud, a declarat că inculpatul nu a contestat decizia, pronunțată în iunie pentru o infracțiune comisă cu aproape un an în urmă — în august 2024.

Codul penal din cantonul Vaud stabilește o amendă maximă în funcție de „situația personală și economică a infractorului la momentul hotărârii” — luând în considerare, în special, veniturile, averea, stilul de viață și nevoile financiare ale familiei.

Ziarul a mai relatat că bărbatul fusese prins deja pentru o infracțiune similară de viteză în urmă cu opt ani, când a plătit tot 10.000 de franci elvețieni (aproximativ 10.900 de euro) și risca să achite încă 60.000 de franci elvețieni (aproximativ 65.400 de euro) dacă ar fi comis o altă abatere în următorii doi ani.

În Elveția, amenzile pentru viteză îi pot prinde chiar și pe polițiști: un ofițer a fost amendat în 2016 pentru că a circulat cu aproape dublul vitezei legale pe străzile din Geneva, în timp ce urmărea hoți care aruncaseră în aer un bancomat.

