"Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în cadrul unor acţiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control, pe DN 5, un autocar, care circula pe ruta Turcia - România. Cu ocazia verificării mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit în interiorul autocarului 6.421 produse, articole vestimentare şi de parfumerie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparţineau unui pasager, cetăţean turc, în vârstă de 35 de ani, care nu au putut prezenta documente de provenienţă. Produsele descoperite, estimate la o valoare de 1.172.500 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi introduse în camera de corpuri delicte a instituţiei", se arată, miercuri, într-un comunicat de presă transmis de ITPF Giurgiu.

În prezent, autorităţile efectuează cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, care prejudiciază titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluţii legale prin unitatea de parchet.