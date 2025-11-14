Inspectorii vamali au descoperit mărfuri contrafăcute în containere din China, destinate Moldovei. Prejudiciu uriaș

Stiri actuale
14-11-2025 | 19:26
Containere China
Getty Images

Inspectorii vamali au controlat mai multe containere sosite din China, în care se aflau bunuri destinate unei firme din Republica Moldova, şi au descoperit mărfuri susceptibile a fi contrafăcute.

autor
Claudia Alionescu

Valoarea acestora, dacă ar fi fost vândute la preţul produsului original, se ridică la două miloane de lei.

Reprezentanţii Autorităţii Vamale au anunţat, vineri, că inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud – Direcţia Regională Vamală Bucureşti au controlat mărfurile aflate în mai multe containere sosite din China, care erau destinate unei societăţii comerciale cu sediile în Republica Moldova.

Cu această ocazie, echipele de control au descoperit 24.864 bunuri susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala pentru mai multe mărci protejate la nivel internaţional.

Valoarea totala a acestora, în situaţia in care ar fi fost comercializate pe piaţă la preţ de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ două milioane de lei.

Citește și
pastile
China intr-un nou scandal! Al medicamentelor contrafacute
Femei agresate sexual în autobuz, în Brașov. Suspectul a fost plasat în arest la domiciliu

Sursa: News.ro

Etichete: China, containere, marfa contrafacuta,

Dată publicare: 14-11-2025 19:26

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
Operatiunea “Telefonul chinezesc”. Cum sa nu cumperi un
Stiri actuale
Operatiunea “Telefonul chinezesc”. Cum sa nu cumperi un "smartphone" fabricat pe vapor

Orice marfa poate fi contrafacuta, fie pe vapor, fie in mici fabricute ilegale. Autoritatile confirma teoria, mai ales dupa ce au declansat operatiunea "Telefonul chinezesc".

China intr-un nou scandal! Al medicamentelor contrafacute
Stiri externe
China intr-un nou scandal! Al medicamentelor contrafacute

China este scena unui nou scandal cu produse contrafacute. De data aceasta este vorba despre 14.000 de flacoane cu pastile pentru diabetici, care au ajuns pe piata.

China e plina de falsuri: incaltari Mike, Hi-Phone si aparatura Samsvng
Stiri Mondene
China e plina de falsuri: incaltari Mike, Hi-Phone si aparatura Samsvng

In China se poarta falsurile, de la telefoane mobile de ultima generatie pana la haine si incaltari. Magazinele celei mai populate tari din lume gem de produse, care arata aproape ca originalele.

Recomandări
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
Stiri actuale
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul MAE, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Stiri actuale
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București

Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”
Stiri Politice
Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”

Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Noiembrie 2025

53:55

Alt Text!
La Măruță
14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28