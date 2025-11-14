Inspectorii vamali au descoperit mărfuri contrafăcute în containere din China, destinate Moldovei. Prejudiciu uriaș

Inspectorii vamali au controlat mai multe containere sosite din China, în care se aflau bunuri destinate unei firme din Republica Moldova, şi au descoperit mărfuri susceptibile a fi contrafăcute.

Valoarea acestora, dacă ar fi fost vândute la preţul produsului original, se ridică la două miloane de lei.

Reprezentanţii Autorităţii Vamale au anunţat, vineri, că inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud – Direcţia Regională Vamală Bucureşti au controlat mărfurile aflate în mai multe containere sosite din China, care erau destinate unei societăţii comerciale cu sediile în Republica Moldova.

Cu această ocazie, echipele de control au descoperit 24.864 bunuri susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala pentru mai multe mărci protejate la nivel internaţional.

Valoarea totala a acestora, în situaţia in care ar fi fost comercializate pe piaţă la preţ de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ două milioane de lei.

