Trafic rutier în condiții de iarnă în București și cinci județe, în urma ninsorilor. „Se intervine cu utilaje”

Stiri actuale
16-01-2026 | 07:39
ninsoare
protv.ro

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat vineri dimineaţa că nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice.

autor
Sabrina Saghin

În judeţele Alba, Cluj, Harghita, Mureş şi Suceava este semnalată ceaţă care determină vizibilitate redusă la sub 200 metri şi izolat la sub 50 metri, ce poate favoriza formarea gheţuşului sau chiciurii, se arată într-un comunicat de presă.

„În municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Ilfov sunt semnalate ninsori uşoare, traficul rutier desfăşurându-se în condiţii de iarnă. În aceste zone se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei", a precizat sursa citată.

Pe principalele artere rutiere naţionale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Constanţa, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Ploieşti - Adjud, precum şi pe DN1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

Pentru reducerea riscului rutier, poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să reducă mult viteza în contextul acestor fenomene meteorologice, să îşi asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă şi geamuri laterale, să folosească sistemele de dezaburire şi luminile de ceaţă, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să nu oprească pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi. 

Citește și
Ksamil, Albania
Satul intitulat „Caraibele Europei”. Are cea mai albastră apă din lume și se află în Peninsula Balcanică

Sursa: Agerpres

Etichete: trafic, gheața, drumuri, iarna,

Dată publicare: 16-01-2026 07:27

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
Citește și...
Destinația preferată a românilor pasionați de sporturile de iarnă. La noi, prețurile la cazare nu au scăzut după sărbători
Stiri Turism
Destinația preferată a românilor pasionați de sporturile de iarnă. La noi, prețurile la cazare nu au scăzut după sărbători

Zăpada căzută în ultimele zile îi motivează pe iubitorii sporturilor de iarnă, care caută acum cea mai bună destinație de schi. În cele mai multe locuri, prețurile la cazare n-au scăzut după sărbători.

Satul intitulat „Caraibele Europei”. Are cea mai albastră apă din lume și se află în Peninsula Balcanică
Stiri Turism
Satul intitulat „Caraibele Europei”. Are cea mai albastră apă din lume și se află în Peninsula Balcanică

Iarna și-a făcut simțită prezența în România, dar asta nu înseamnă că nu poți avea parte de o vară europeană.

Vârstnicii britanici nu mai mănâncă și nu se mai spală la fel ca înainte. Cum au ajuns la aceste „măsuri drastice”
Stiri externe
Vârstnicii britanici nu mai mănâncă și nu se mai spală la fel ca înainte. Cum au ajuns la aceste „măsuri drastice”

Unele persoane în vârstă din Regatul Unit iau „măsuri drastice" în această iarnă, scăzând consumul de energie electrică, făcând băi sau duşuri mai rar sau sărind peste mese pentru a face faţă cheltuielilor financiare, avertizează organizaţia Age UK.

Recomandări
CCR a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. Judecătorii au ieșit din sală după 30 de minute
Stiri actuale
CCR a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. Judecătorii au ieșit din sală după 30 de minute

Judecătorii Curții Constituționale au amânat pentru a patra oară decizia despre pensiile speciale ale magistraților. Toți cei nouă membrii ai CCR au intrat în ședință, dar au părăsit sala după 30 de minute.

Gerul se intensifică. Cod galben în cea mai mare parte a României. Vor fi -14 grade ziua
Vremea
Gerul se intensifică. Cod galben în cea mai mare parte a României. Vor fi -14 grade ziua

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Mărturii cutremurătoare din Iran. Familiile protestatarilor uciși plătesc mii de dolari pentru a-i îngropa
Stiri externe
Mărturii cutremurătoare din Iran. Familiile protestatarilor uciși plătesc mii de dolari pentru a-i îngropa

Donald Trump a fost convins în ultima clipă să nu atace Iranul, scrie presa occidentală, citând surse din Orientul Mijlociu. Iar cei care au dus munca de convingere au fost oficiali din Arabia Saudită, Qatar și Oman.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Ianuarie 2026

46:25

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59