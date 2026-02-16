Primul proiect vizează modificarea Codului muncii, definind conceptele de violenţă şi hărţuire în domeniul raporturilor de muncă.

Potrivit actului normativ, se extinde aria de aplicare a măsurilor de protecţie a angajaţilor şi asupra altor spaţii asociate locului de muncă: spaţiile publice şi private, atunci când acestea constituie un loc de muncă; locurile în care salariatul este plătit, se odihneşte, mănâncă sau foloseşte grupurile sanitare, instalaţiile pentru spălare şi vestiare, puse la dispoziţie de către angajator; deplasările în interes de serviciu, perioada instruirii, formării, evenimentelor sau activităţilor sociale în legătură cu munca; comunicările online care au legătură cu munca.

Legea extinde protecția angajaților

Un alt proiect al Guvernului, amendat de Senat, completează Legea 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.

„Prin excepţie, (...) în cazul în care sunt sesizate fapte de hărţuire la locul de muncă, în scopul realizării verificărilor necesare constatării situaţiei existente la locul de muncă al persoanei care semnalează că este victima unor asemenea fapte, inspectorii de muncă pot comunica angajatorului că efectuează controlul, respectând obligaţia de a proteja identitatea persoanei care a formulat sesizarea", prevede amendamentul Senatului.

Forul legislativ a respins însă un alt proiect al Guvernului care modifică Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006. Proiectul de lege, cu caracter organic, a întrunit 66 de voturi „pentru", unul „împotrivă" şi 28 de abţineri, lipsind un singur vot pentru a fi adoptat.

În forma Guvernului, proiectul stabileşte că angajatorul are obligaţia să ia mai multe măsuri pentru prevenirea violenţei şi hărţuirii la locul de muncă, stabilindu-se şi sancţiuni contravenţionale de la 3.500 lei la 7.000 lei pentru încălcarea acestor obligaţii. În raportul Comisiei de muncă a Senatului, limitele amenzii au fost majorate.

Cele trei proiecte de lege vor fi dezbătute de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.