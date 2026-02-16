Asta deși cei din AUR sunt sceptici cu privire la rezultat. Președintele Nicușor Dan, a explicat că rolul nostru, va fi deocamdată doar de observator, așadar, nu avem nicio obligație. Analiștii sunt de părere că prezența la întâlnire ne poate apropia de Statele Unite.

Președintele Nicușor Dan a explicat că, după mai multe discuții avute cu partea americană, țara noastră a hotărât să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington.

„România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a arătat șeful statului într-o postare pe Facebook.

Asta înseamnă că, deocamdată, România nu este membru temporar și nici nu se pune problema să plătească taxa de aderare permanentă, de 1 miliard de dolari. Aceeași abordare o au Italia, Cipru, dar și Comisia Europeană.

Liderii din coaliția de la București sunt de acord cu participarea României.

Mihai Fifor, senator PSD: „Fie și doar ca observator, România trebuie să fie acolo unde se discută despre pace.”

Mircea Abrudean, președintele Senatului, senator PNL: „Cred că este o decizie responsabilă și corectă în acest moment pentru România, care își dorește foarte mult să consolideze parteneriatul strategic cu Statele Unite”.

Ștefan Pălărie, senator USR: „Cred că este un lucru bun această participare, nu generează nicio obligație financiară și cred că vom veni cu mai multă clarități”.

Din opoziție, și reprezentanții AUR susțin decizia, dar așteaptă rezultate.

Ștefăniță Avramescu, purtătorul de cuvânt AUR: „Este bine că suntem reprezentați acolo, dar este important ca pe mai departe ce facem cu această poziție: dacă vom sta pe colțul mesei sau dacă vom merge mai departe să jucăm un rol important”.

Inițial, Consiliul de Pace a fost creat de președintele Donald Trump pentru a supraveghea armistițiul și apoi reconstrucția in Gaza. A fost aprobat de Consiliul de Securitate al ONU, în noiembrie. Apoi liderul american a invitat mai multe tari sa adere.

Corespondent PRO TV: „Carta Consiliului de Pace ar sugera că acest organism care va fi condus de Trump ar putea avea un rol global de mediator. Trump ar putea fi înlocuit din fruntea organizației doar dacă și-ar da demisia voluntar ori prin vot unanim al Consiliului Executiv - și tot el ar fi cel care și-ar putea alege succesorul”.

Astfel, au apărut îngrijorări că acest Consiliu ar putea să se suprapună cu ONU si să îi submineze rolul.

Toate aceste motive i-au determinat pe unii lideri europeni să refuze să adere - printre ei - cei din Franța, Germania și Marea Britanie.

În schimb, au anunțat că doresc să se alăture în jur de 20 de țări, din Asia, America Latina, iar de pe continentul nostru state precum Ungaria, Bulgaria, Turcia, Belarus și Kosovo.

Iar altele, printre care și țara noastră, nu au dat încă un răspuns final. Președintele Nicușor Dan a declarat ca Romania poartă discuții cu oficialii americani cu privire la Carta Consiliului, pentru a vedea în ce măsură se pot revizui sau interpreta anumite prevederi, tocmai ca să nu contravină obligațiilor internaționale asumate deja de noi. Iar participarea la întâlnirea de la Washington ar fi un prilej să primim clarificări.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Exista riscul ca un refuz să fie privit de Statele Unite ca o reacție inacceptabilă. Dar pe de altă parte, semnarea acestui tratat, acestei convenții, ar fi imposibilă în condițiile actuale. Prin urmare, statutul acesta de observator ne permite să răspundem pozitiv fără să ne asumăm foarte multă responsabilități”.

La reuniunea inaugurală de la Washington a Consiliului pentru Pace, Comisia Europeană va fi reprezentată de Comisarul european pentru Mediterana, deși Executivul Uniunii a spus clar că asta nu înseamnă ca va adera la Consiliu.