El arată că a ieşit fum alb după şedinţa coaliţiei, după patru luni de blocaj, dar au mai fost şedinţe la care a părut că s-au înţeles, după care PSD a declanşat din senin tiruri de artilerie contra lui Bolojan.

Orban adaugă că, până nu se aprobă în guvern ordonanţa de restructurare a cheltuielior şi proiectul de lege a bugetului de stat, nu putem fi siguri.

„Să vezi şi să nu crezi. A ieşit fum alb după şedinţa coaliţiei de astăzi! După 4 luni de blocaj. S-a dat şi un comunicat comun la finalul şedinţei. Ceva cu totul nou”, scrie Ludovic Orban într-o postare pe Facebook.

Orban avertizează că decizia nu e sigură

„Dar nu mă grăbesc să trag concluzii. Au mai fost şedinţe la care a părut că s-au înţeles. După care PSD a declanşat din senin tiruri de artilerie contra lui Bolojan. Până nu se aprobă în guvern ordonanţa de restructurare a cheltuiellor de personal şi proiectul de lege a bugetului de stat nu putem fi siguri. Poate că, totuşi, pricep toţi că jocurile politicianiste fac rău României într-un moment critic. Vom vedea”, mai scrie Orban.

Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură, dar şi modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale, care privesc situaţia creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situaţia clădirilor mai vechi de 50 de ani şi persoanele cu dizabilităţi, un grup de lucru fiind creat în acest sens.