Potrivit senatoarei, România a fost "unul dintre cei mai puternici, cei mai loiali şi cei mai importanţi aliaţi ai SUA".

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Aș dori să încep prin a mulțumi gazdelor noastre din România. Am avut o zi cu adevărat fascinantă. Am avut ocazia să ieșim din București și să vedem puțin din zona rurală. Am vizitat centrul de instruire unde sunt pregătiți piloții de F-16. Am fost foarte impresionați de activitatea care se desfășoară acolo. Cred că acest lucru întărește motivul pentru care ne aflăm aici și mesajul pe care dorim să-l transmitem poporului român și aliaților noștri, și anume că România a fost unul dintre cei mai puternici, loiali și importanți aliați ai Americii.

Ea a precizat că s-a întâlnit, luni, cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu miniştrii Afacerilor Externe şi Apărării, dar a confundat și Bucureștiul cu Budapesta, fiind corectată imediat de unul dintre reprezentanții mass-media.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Am avut, de asemenea, ocazia să ne întâlnim cu președintele dumneavoastră, cu ministrul de externe și cu ministrul apărării și, de fapt, am ajuns chiar în avionul de dimineață împreună cu ministrul apărării, așa că am avut ocazia să discutăm despre mai multe domenii de interes comun în materie de securitate națională și apărare, precum și despre modalitățile de cooperare, și așteptăm cu interes să cooperăm și mai mult în viitor. De asemenea, mă bucur că ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, va sosi în curând la Budapesta.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Unul dintre lucrurile pe care le știu în calitate de politician, și sunt sigur că auziți asta și de la oficialii voștri, este că guvernele se pot schimba, liderii se pot schimba, dar relația care există între poporul României și poporul Statelor Unite va continua. Și am văzut asta din nou astăzi. Mă bucur că, datorită acestui parteneriat, NATO este mai puternică, România este mai puternică și Statele Unite sunt mai puternice. Și acesta este un mesaj foarte important pe care trebuie să-l transmitem adversarilor noștri, în special lui Vladimir Putin și Rusiei.

Jurnalist: Sperăm că ambasadorul va ajunge la București, nu la Budapesta.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Îmi cer scuze, am spus Budapesta?

Jurnalist: Da.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Îmi cer scuze, este o... Știu că sunt la București. Bine. Secretarul Rubio este la Budapesta. (Reacția sa poate fi urmărită în clipul video de la finalul articolului, începând de la minutul 03:13)

Despre raportul SUA în privința anulării alegerilor din România: „O informație eronată, nu îi acordăm nicio atenție”

Jurnalist: Și în lumina recentului raport al Comisiei Judiciare, comitetul Congresului care citează România ca exemplu negativ din cauza anulării alegerilor sale și, de asemenea, din cauza excluderii României din programul de scutire de vize și din cauza discuțiilor în curs despre reducerea prezenței militare americane aici. Ar trebui românii să considere în continuare Statele Unite ca fiind un prieten, pe deplin angajat în acest parteneriat strategic despre care vorbiți?

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Ei bine, în primul rând, permiteți-mi să mă refer la raportul Comisiei Judiciare, care este un document ideologic partizan, la care nimeni nu acordă atenție. În cadrul instituțiilor de apărare din Statele Unite sau în rândul opiniei publice, considerăm că este o informație eronată, nefondată, și nu îi acordăm nicio atenție. Așadar, cetățenii României ar trebui să o ignore, deoarece nu va avea niciun rezultat. Vă pot garanta acest lucru. După cum știți, avem un Congres format din două camere și două partide reprezentate. Partidul majoritar din Camera Reprezentanților a decis să adopte o abordare foarte partizană în toate tipurile de probleme, iar aceasta este una dintre ele. În ceea ce privește programul de scutire de vize, am fost aici în 2023 și am auzit despre importanța programului de scutire de vize pentru România. Senatorul Dick Durbin din Illinois și cu mine ne-am întors în Statele Unite. Am introdus o legislație care avansa foarte pozitiv sub administrația anterioară, administrația Biden.

Jurnalist: Deci, românii ar trebui să considere în continuare Statele Unite ca un prieten?

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: România ar trebui să continue să considere Statele Unite ca pe un prieten, deoarece Statele Unite consideră România ca pe un prieten și aliat foarte important.

Jurnalist: V-a informat președintele Dan despre decizia de a veni la Washington, în calitate de țară observatoare, România, la consiliul de pace? Și care este părerea dumneavoastră în acest sens, având în vedere că sunteți democrat și știți că administrația este republicană?

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Având în vedere că dumneavoastră, împreună cu senatorul Romney, ați elaborat Black Sea Security Act, și știm cu toții că această administrație, administrația Trump, pune accentul pe acțiune, nu pe strategii, ce ar trebui să facă România pentru a avea prioritate în cadrul administrației de la Washington în ceea ce privește Marea Neagră? Ce ar trebui să facem în ceea ce privește, să zicem, acțiuni și măsuri concrete?

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Președintele și cu mine nu am discutat despre călătoria sa la Washington. Ministrul Apărării m-a întrebat despre asta și i-am spus că, în opinia mea, România ar trebui să facă ceea ce președintele și oficialii din România consideră că este în interesul României. Și cred că este util ca președintele să se întâlnească cu președintele Trump, pentru a putea discuta în orice formă.

Jurnalist: Ce ar trebui să facem în ceea ce privește această administrație, având în vedere că se concentrează mai mult pe acțiune, nu pe strategie? Și ce ar trebui să facem pentru a acorda prioritate acestui aspect în ceea ce privește măsurile și acțiunile?

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Unul dintre motivele pentru care cred că strategia privind Marea Neagră a fost adoptată, nu doar de administrația Biden, ci și de ambele partide din Congres, este pentru că noi recunoaștem importanța regiunii Mării Negre, importanța acesteia pentru Statele Unite, importanța acesteia pentru securitatea regională și importanța acesteia pentru interesele energetice viitoare.

Jurnalist: O întrebare suplimentară despre programul de scutire de vize. În martie 2023, ați sponsorizat un proiect de lege privind excluderea acestei rate de refuz de 3% pentru ca românii să poată ajunge mai repede în America. Ce s-a întâmplat și aveți un calendar pentru ca românii să poată intra în acest program?

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Ei bine, așa cum am spus, a fost o lege la care am lucrat împreună cu senatorul Durbin. Proiectul avansa în timpul administrației precedente, dar a fost blocat sub administrația Trump. Nu știu de ce. Sper însă că vom continua să lucrăm la el, pentru că înțeleg că este în interesul României și cred că este și în interesul Americii.

Jurnalist: În timp ce ne vizitați, secretarul de stat Marco Rubio se află în vizită la Budapesta. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre relația dintre administrația Trump și guvernul lui Viktor Orban, unul dintre cele mai eurosceptice guverne din Europa, și, în general, despre strategia lui Trump de a sprijini forțele de extremă dreapta din Uniunea Europeană. Este Uniunea Europeană un inamic ideologic al Statelor Unite în acest moment?

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Sper că nu. Nu știu care este strategia secretarului Rubio și a administrației Trump în sprijinirea grupurilor de extremă dreapta, cu excepția faptului că acestea reflectă un element de extremă dreapta din Statele Unite.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Este o abordare foarte ideologică. Și cred că perspectiva asupra politicii externe pe care o are acest segment nu este în interesul pe termen lung al Statelor Unite, al NATO sau al Europei

Jurnalist: Discursul lui Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München a mai atenuat tonul în comparație cu cel al lui JD Vance.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Slavă Domnului...

„NATO a fost cea mai puternică alianță militară din istorie”

Jurnalist: Cum vedeți acum relația SUA cu UE sau Europa în cadrul NATO? Mai există motive de îngrijorare? Mai există motive pentru ca Europa să-și ia soarta în propriile mâini?

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Sunt ca milioane de americani. Am fost foarte dezamăgită de retorica președintelui Trump cu privire la Groenlanda și Danemarca, care a subminat un aliat NATO, un aliat valoros și de încredere. Am făcut parte dintr-o delegație bipartidică care s-a deplasat la Copenhaga chiar înainte de Davos pentru a încerca să liniștească oamenii și să asculte preocupările partenerilor noștri danezi și groenlandezi.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Senatorul Tillis și cu mine am fost la München în acest weekend și am fost întrebați des despre acest lucru. Una dintre răspunsurile sale mi s-a părut utilă atunci când oamenii întreabă: „Groenlanda va reveni în discuție?”. El a răspuns: „Nu, renunțați la idee, este moartă (discuția - n.r.)”. Și este moartă pentru că administrația actuală a declarat că nu este în interesul Americii. Și nu este în interesul Americii să submineze un aliat NATO. NATO a fost cea mai puternică alianță militară din istorie. A fost esențială nu doar pentru securitatea europeană, ci și pentru securitatea americană. Suntem foarte conștienți de acest lucru. Singura dată când a fost invocat articolul 5 a fost după ce Statele Unite au fost atacate. Și toți aliații noștri ne-au venit în sprijin în Afganistan. Există un sprijin bipartizan foarte puternic pentru NATO, pentru relațiile noastre transatlantice.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Înțelegem că discursul secretarului Rubio a fost liniștitor, dar mai sunt multe de făcut și trebuie să continuăm să lucrăm în acest sens. Acum, voi spune că unul dintre lucrurile care m-au încurajat când am fost la München a fost faptul că mulți dintre partenerii noștri europeni au vorbit despre importanța ca Europa să-și intensifice eforturile și să aloce mai multe fonduri pentru apărare, recunoscând că acest lucru s-a întâmplat datorită presiunii exercitate de administrația Trump și NATO. Sperăm că, în urma acestui lucru, vom avea o relație mai puternică și mai sigură.

Jurnalist: Vreau să vă întreb dacă Statele Unite sunt îngrijorate că un război comercial cu Europa va împinge Europa, Uniunea Europeană, către o relație mai puternică cu China, lucru pe care administrația Trump nu îl dorește.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Ei bine, din nou, sunt democrat, așa că sunt multe politici ale administrației cu care nu sunt de acord. Una dintre acestea este tariful vamal, nivelul tarifelor pe care președintele le-a impus, și așteptăm o decizie a instanței cu privire la unele dintre aceste tarife. Îmi fac griji că, pe termen scurt, China încearcă să profite de această oportunitate. Cred că, pe termen lung, nu va avea succes, deoarece, din nou, cred că țările acționează în propriul interes. Cred că, pe termen lung, este în interesul Americii și al Europei să continue relațiile comerciale. Și cred că una dintre modalitățile de a face acest lucru este să încheiem mai multe acorduri comerciale. Acest lucru ar fi benefic pentru ambele părți ale Atlanticului.

Jurnalist: Cancelarul Merz a declarat la München că ordinea mondială pe care o cunoșteam nu mai există, că Europa tocmai s-a întors dintr-o vacanță din istorie și că rolul Statelor Unite ca lider global este contestat și probabil pierdut. Aș dori să aflu părerea dumneavoastră despre această perspectivă, despre noua ordine mondială și, de asemenea, dacă încrederea transatlantică este fragilă în prezent.

Jeanne Shaheen, senatoare democrată: Nu sunt de acord cu cancelarul Merz în această privință. Dar cred că va fi o ordine mondială schimbată, deoarece vremurile s-au schimbat. Știți, lucrurile sunt foarte diferite acum față de cum erau acum cinci, zece, douăzeci de ani. Inteligența artificială, globalizarea, războiul din Ucraina, concurența cu China. Totul este foarte diferit. Și dacă nu ne schimbăm pentru a face față acestor lucruri, atunci vom rămâne cu toții în urmă. Așadar, cred că vom vedea o nouă... sperăm că mai bună, mai puternică relație dezvoltându-se ca rezultat.