Adolescent de 17 ani, reținut pentru omor. Ar fi ucis un bărbat cu care lucra la o fermă de vaci, în Botoșani

23-11-2025 | 13:00
Un adolescent de 17 ani a fost reținut de polițiștii din Botoșani, fiind suspectat că duminică dimineață ar fi ucis un bărbat cu care lucra la o fermă de vaci din Vorniceni, au transmis reprezentanții IPJ.

 

Potrivit acestora, victima este un bărbat de 48 de ani, care a fost lovit în cap cu o cazma.

"Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr. 9 Vlăsineşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat de 48 de ani, din comuna Vorniceni, a fost găsit decedat la o fermă din aceeaşi localitate. În urma deplasării la faţa locului s-a constatat că sesizarea se confirmă, victima prezenta leziuni în zona capului. De asemenea, persoana bănuită de comiterea faptei se află în custodia poliţiei", au precizat oficialii IPJ.

Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani sub aspectul comiterii infracţiunii de omor.

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 23 noiembrie 2025

Sursa: Agerpres

