Individ beat, arestat după un drift la discotecă. A lovit cu mașina cinci persoane, în Bistrița-Năsăud

Un individ în vârstă de 34 de ani a fost plasat în arest preventiv după ce a lovit cu mașina cinci persoane în curtea unei discoteci din comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud.

Șoferul efectua manevre periculoase în marșarier, „drifturi”. Incidentul s-a produs pe 7 septembrie, în primele ore ale dimineții, arată Agerpres.

Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, Adrian Briciu, bărbatul „după ce a consumat alcool la discotecă, s-a urcat la volanul mașinii personale și a efectuat un drift în marșarier, moment în care a lovit cinci persoane, iar apoi a fugit de la fața locului".

Suspectul nu a reușit să scape, întrucât a pierdut controlul asupra volanului la scurt timp după accident și a ajuns cu vehiculul într-un șanț. Polițiștii l-au găsit la locul unde mașina s-a oprit, după ce fuseseră alertați prin apeluri la 112 făcute de martori.

Victimele, rănite ușor

Cele cinci persoane accidentate au suferit leziuni traumatice care necesită între 5 și 10 zile de îngrijiri medicale, fără ca viața să le fie pusă în pericol, potrivit informațiilor furnizate de procuror.

Analizele medicale efectuate asupra șoferului au relevat o alcoolemie de aproape 3 la mie, dar și prezența unor substanțe psihoactive în organism, ceea ce confirmă starea avansată de intoxicare în care se afla în momentul producerii incidentului.

Bărbatul a fost inițial reținut pe 8 septembrie pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tentativă de omor calificat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Pe 9 septembrie, Tribunalul Bistrița-Năsăud a aprobat arestarea preventivă pentru 30 de zile, decizie pe care inculpatul a contestat-o.

