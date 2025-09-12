Accident între o mașină și un autobuz, la Suceava. Victimele, încarcerate

12-09-2025 | 09:16
Un accident grav a avut loc joi seara, pe un bulevard intens circulat din Suceava. O mașină în care se aflau două persoane și un autobuz s-au ciocnit.

Elena Bejinaru

În urma impactului, alte trei autoturisme parcate au fost avariate. Oamenii au rămas blocați în vehicul, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a-i elibera.

Ambele victime au ajuns la spital cu răni.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Sursa: Pro TV

