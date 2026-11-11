Un șofer a rămas fără mașina de 80.000 de euro după ce a trezit suspiciuni unor polițiști din Botoşani. FOTO

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Politia de Frontiera Romana

Un autoturism în valoare de peste 80.000 de euro, care a fost furat din Elveţia, a fost descoperit în judeţul Botoşani, a informat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (STPF), Minodora Răcnea.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit acesteia, maşina avea numere de Polonia, iar bărbatul care o conducea a declarat că a cumpărat-o din Ungaria, scrie Agerpres.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, în cooperare cu cei din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, au desfăşurat o acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului cu autoturisme furate, în zona de competenţă. Astfel, în jurul orei 10:30, poliţiştii de frontieră au identificat un autoturism înmatriculat în Polonia, aflat în posesia unui bărbat", a precizat Minodora Răcnea.

Verificările suplimentare au fost efectuate după ce au apărut suspiciuni privind situația juridică a autoturismului. 

„Întrucât existau suspiciuni cu privire la situaţia juridică a vehiculului, au fost efectuate verificări suplimentare. În urma acestora, colegii noştri au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind furat, cu o alertă în vederea confiscării, introdusă de autorităţile din Elveţia. Cu privire la provenienţa maşinii, bărbatul a declarat că a achiziţionat-o din Ungaria, contra sumei de 36.000 de euro, susţinând că nu avea cunoştinţă despre faptul că autoturismul era implicat într-un litigiu", a declarat purtătorul de cuvânt.

Poliţiştii de frontieră din Botoşani efectuează în acest caz cercetări în cauză pentru tăinuire.

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Sursa: Agerpres

Etichete: botosani, politia de frontiera, masina furata,

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