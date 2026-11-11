Un șofer a rămas fără mașina de 80.000 de euro după ce a trezit suspiciuni unor polițiști din Botoşani. FOTO

Potrivit acesteia, maşina avea numere de Polonia, iar bărbatul care o conducea a declarat că a cumpărat-o din Ungaria, scrie Agerpres.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, în cooperare cu cei din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, au desfăşurat o acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului cu autoturisme furate, în zona de competenţă. Astfel, în jurul orei 10:30, poliţiştii de frontieră au identificat un autoturism înmatriculat în Polonia, aflat în posesia unui bărbat", a precizat Minodora Răcnea.