Pedeapsă primită de un tânăr din Oradea care aproape a omorât un polițist cu o mașină furată. Avea 15 ani și era beat

Victima lui a stat trei săptămâni în comă după accident şi a trecut prin mai multe operaţii.

Incidentul care a şocat atunci întreaga comunitate s-a petrecut în octombrie 2019. Suspectul, atunci de 15 ani, care era şi băut a furat maşina din faţa locuinţei păgubiţilor, care o uitaseră deschisă.

Oamenii au anunţat poliţia, şi un echipaj de la rutieră îl aştepta pe fugar pe şoseaua de centură. Când a văzut barajul poliţiştilor, băiatul a tras brusc de volan, a intrat pe contrasens şi a sărit peste bordura care separa sensurile de circulaţie. Unul dintre agenţi a fost izbit violent de maşină, a fost luat pe capotă şi târât 15 metri.

Octavian Popa, victimă: ”Ni s-o comunicat, încă o dată, pe stație: ”Nu se oprește!”. Am fugit pe contrasens, m-am refugiat pe contrasens, l-am văzut că vine și de-acolo nu mai îmi amintesc nimic ce s-o întâmplat. M-am trezit operat”.

Cosmin Buta, avocatul polițistului: ”L-a spulberat din plin, l-a aruncat câțiva metri în aer, a căzut inconștient la pământ, cu traumatisme foarte severe, astfel încât a avut nevoie de vreo trei săptămâni doar ca să iasă din starea comatoasă”.

Tânărul a fost iertat în primă instanță

A urmat un proces care s-a întins pe mai mult de 5 ani. Iniţial, o instanţă din Bihor a încadrat fapta ca vătămare corporală din culpă, iar răspunderea penală a fost considerată prescrisă.

Octavian Popa, victimă: ”Dezamăgire totală, dezamăgire totală. Toată lumea-ți dă dreptate și un om spune că nu-i așa. Un om să spună că-i un simplu accident, ca și cum aș fi ieșit la plimbare și, din neatenție, am traversat strada prin loc nepermis”.

Avocatul victimei a făcut recurs, iar acum Curtea de Apel Oradea a dat sentinţa definitivă în acest caz: 5 ani de închisoare. Pentru că era minor la producerea faptelor, tânărul - acum de 21 de ani - a fost închis vineri într-un centru de detenţie.

Cristian Moneci, purtător de cuvânt Curtea de Apel Oradea: ”Reținând în sarcina inculpatului infracțiunea de ultraj în concurs cu tentativa de omor, s-a stabilit de către Curtea de Apel că inculpatul s-a bazat exclusiv pe hazard, raportat la momentul la care a condus vehicolul și că a acceptat ipoteza ca victima să decedeze”.

Sentința îl obligă pe tânăr la plata unei despăgubiri morale de 100.000 de euro pentru agentul rănit, dar și a altor sume, ca despăgubiri materiale, pentru spitalele unde polițistul a fost internat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: