Un șofer a intrat cu mașina în vitrina unui centru comercial din Timiș, după ce a făcut drifturi în parcare. Momentul, filmat

Un tânăr de 20 de ani a intrat cu mașina în vitrina unui centru comercial din Lugoj.

Șoferul a intrat cu viteză în parcarea magazinului, iar la un moment dat a vrut să facă drifturi, însă a pierdut controlul și a intrat cu mașina în clădire.

A fost amendat cu aproape 3000 de lei și a rămas fără permis pentru patru luni, acuzat de conducere agresivă. Problemele lui s-ar putea agrava, dacă reprezentanții centrului comercial vor depune plângere.

Atunci, polițiștii vor deschide un dosar penal pentru distrugere.

