Un șofer a intrat cu mașina în vitrina unui centru comercial din Timiș, după ce a făcut drifturi în parcare. Momentul, filmat

Stiri actuale
22-12-2025 | 13:27
drifturi vitrina

Un tânăr de 20 de ani a intrat cu mașina în vitrina unui centru comercial din Lugoj.

autor
Știrile PRO TV

Șoferul a intrat cu viteză în parcarea magazinului, iar la un moment dat a vrut să facă drifturi, însă a pierdut controlul și a intrat cu mașina în clădire.

A fost amendat cu aproape 3000 de lei și a rămas fără permis pentru patru luni, acuzat de conducere agresivă. Problemele lui s-ar putea agrava, dacă reprezentanții centrului comercial vor depune plângere.

Atunci, polițiștii vor deschide un dosar penal pentru distrugere.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, magazin, lugoj,

Dată publicare: 22-12-2025 13:26

Articol recomandat de sport.ro
„Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar
„Atât merit.” Fost campion la Roland Garros, Ilie Năstase a dezvăluit ce pensie primește lunar
Citește și...
Șapte copii au ajuns la spital, după ce șoferița unui microbuz a pierdut controlul și a intrat într-o casă, în Sibiu
Stiri Socante
Șapte copii au ajuns la spital, după ce șoferița unui microbuz a pierdut controlul și a intrat într-o casă, în Sibiu

Șapte copii au fost răniți și duși la spital, în urma unui accident rutier, la Brăteiu, în județul Sibiu. Toți se aflau într-un microbuz, care s-a izbit de o casă.

Doi tineri de 17 ani din Maramureș, răniți după ce s-au izbit cu un buggy de un stâlp. Conducătorul nu avea permis
Stiri actuale
Doi tineri de 17 ani din Maramureș, răniți după ce s-au izbit cu un buggy de un stâlp. Conducătorul nu avea permis

Doi tineri de 17 ani din județul Maramureș au ajuns la spital seara trecută, în urma unui grav accident.

Un șofer de 24 de ani, beat, s-a răsturnat cu mașina într-un sens giratoriu din Tecuci. Camerele au surprins momentul
Stiri actuale
Un șofer de 24 de ani, beat, s-a răsturnat cu mașina într-un sens giratoriu din Tecuci. Camerele au surprins momentul

Un șofer de 24 de ani, băut bine, a provocat un grav accident pe o stradă din Tecuci.

Un bărbat a murit în timp ce se afla în vacanță în Muntenegru, după ce a căzut din telescaun. Soţia lui a fost rănită
Stiri externe
Un bărbat a murit în timp ce se afla în vacanță în Muntenegru, după ce a căzut din telescaun. Soţia lui a fost rănită

Un turist german a murit după ce a căzut din telescaun în nordul Muntenegrului, în urma unui accident produs sâmbătă, au anunţat duminică autorităţile locale, citate de dpa.

 

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. 

Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult
Stiri Economice
Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

Guvernul a decis majorarea semnificativă a impozitelor pentru mașinile hibride, iar pentru unele modele creșterea poate depăși 1.100%, arată analiza unui consultant fiscal.

”Cei trimiși”, primul serial polițist românesc cu elemente paranormale, a fost lansat pe VOYO: ”E foarte bine scris!”
Stiri Mondene
”Cei trimiși”, primul serial polițist românesc cu elemente paranormale, a fost lansat pe VOYO: ”E foarte bine scris!”

De luni, 22 decembrie, o nouă producție VOYO Original promite să ne fascineze. ”Cei trimiși”, primul serial thriller polițist românesc cu elemente paranormale, propune un concept curajos, care ne va purta într-o călătorie intensă.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Decembrie 2025

03:42:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28