Accident cumplit, în Vaslui. O fetiță de un an a fost aruncată prin parbrizul unei mașini, după ce a lovit un cap de pod

O fetiţă de un an şi o lună a fost grav rănită într-un accident în Vaslui, după ce maşina familiei a lovit un cap de pod. Părinţii au suferit răni uşoare.

Accidentul s-a produs la intrarea în localitatea Rateşu Cuzei din judeţul Vaslui, unde un autoturism în care se aflau doi adulţi şi fiica lor a lovit un cap de pod.

În urma accidentului, fetiţa de un an şi o lună a fost proiectată prin parbriz la câţiva metri în afara autoturismului, suferind un traumatism cranian, potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Părinţii copilului, care au reuşit să iasă singuri din autoturismul avariat, nu au dorit să fie duşi la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

