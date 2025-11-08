Accident cumplit, în Vaslui. O fetiță de un an a fost aruncată prin parbrizul unei mașini, după ce a lovit un cap de pod

Stiri actuale
08-11-2025 | 14:36
accident vaslui
ISU Vaslui

O fetiţă de un an şi o lună a fost grav rănită într-un accident în Vaslui, după ce maşina familiei a lovit un cap de pod. Părinţii au suferit răni uşoare.

autor
Aura Trif

Accidentul s-a produs la intrarea în localitatea Rateşu Cuzei din judeţul Vaslui, unde un autoturism în care se aflau doi adulţi şi fiica lor a lovit un cap de pod.

În urma accidentului, fetiţa de un an şi o lună a fost proiectată prin parbriz la câţiva metri în afara autoturismului, suferind un traumatism cranian, potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Părinţii copilului, care au reuşit să iasă singuri din autoturismul avariat, nu au dorit să fie duşi la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

4DX și tehnologie. Cum a fost realizat filmul ”Cursa”. Dezvăluiri din culise, făcute chiar de către regizorul Milo Simulov

Sursa: News.ro

Etichete: vaslui, accident, copil, masina,

Dată publicare: 08-11-2025 14:36

Articol recomandat de sport.ro
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Citește și...
Un bărbat din Sibiu a fost găsit spânzurat, după ce anunţase pe Facebook că intenţionează să se sinucidă
Stiri actuale
Un bărbat din Sibiu a fost găsit spânzurat, după ce anunţase pe Facebook că intenţionează să se sinucidă

Poliţia cercetează decesul unui bărbat de 43 de ani, din oraşul Avrig, găsit sâmbătă dimineaţa spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale, după ce anunţase într-o transmisie pe Facebook că intenţionează să se sinucidă.

O asistentă medicală de la un spital din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei au salvat-o la timp
Stiri actuale
O asistentă medicală de la un spital din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei au salvat-o la timp

O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după ce a fost salvată de colegii ei care au intervenit rapid.

Senatorul PSD Paul Ciprian Pintea, ales pe listele POT, prins din nou fără permis la volan după o urmărire în trafic
Stiri actuale
Senatorul PSD Paul Ciprian Pintea, ales pe listele POT, prins din nou fără permis la volan după o urmărire în trafic

Senatorul PSD Paul Ciprian Pintea, ales în 2024 pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) și trecut ulterior la PSD, a fost implicat într-un nou incident rutier în noaptea de 7 noiembrie.

 

Recomandări
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”
Stiri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova
Stiri externe
POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova

Decizia SUA de a sancţiona Lukoil şi Rosneft a creat haos în mai multe ţări europene, care încearcă să evite blocarea aprovizionării cu combustibil.

 

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 08 Noiembrie 2025

02:05:15

Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28