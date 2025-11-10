Imagini dramatice în Dolj: doi șoferi au murit pe loc după ce unul ar fi pierdut controlul mașinii jucându-se pe telefon

Stiri actuale
10-11-2025 | 07:47
×
Codul embed a fost copiat

Doi șoferi au murit pe loc, într-un cumplit accident produs în apropiere de Craiova. Unul dintre bărbați ar fi pierdut controlul vehiculului în timp ce se juca pe telefon, spun martorii.

autor
Roxana Vlădășel

S-a izbit de mașina care circulă în sens opus. Pasagera în acest autoturism era o tânără, care se află în stare gravă la spital.

Impactul mortal s-a produs pe Drumul Național 56, la aproape 20 de kilometri de Craiova.
Un șofer de 20 de ani, care ar fi fost atent la telefon, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un autoturism care circula în sens opus. În acesta se aflau două persoane - conducătorul auto de 36 de ani și pasagera de 30 de ani.

Cristian Balaci, martor: ”Se ciocniră practic pur și simplu, a durat fracțiune de secundă”.

Valentin Văduva, martor: „Depăși toate mașinile la rând. Telefonul era pe jocuri, se duse poliţaiul lângă el și avea telefonul lângă el.”

Cei doi șoferi au murit pe loc. O ambulanță care era în trafic și un medic - martor la accident - i-au acordat îngrijiri femeii.

Răzvan Manciu, martor: Am deschis ușa de la pasager, împreună cu asistentul său domnul doctor de pe ambulanță i-am pus o branulă, o perfuzie, am stat lângă domnișoara”.

Citește și
Traian Băsescu
Traian Băsescu: „Bucureştiul a fost distrus de Adrian Năstase, când a spart bugetul Primăriei. Eu aş ieşi în stradă”

Pasagera a fost transportată la spital cu răni grave la picioare şi mâini.

Cornel Barbu, șef garda de intervenție și stingere ISU Dolj: ”A fost extrasă de urgență pentru a fi transportată la spital, după care s-a lucrat pentru evacuarea și extragerea celorlalți conducători auto”.

Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: ”În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuniilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă”.

Traficul a fost blocat aproximativ 2 ore.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, deces, craiova, soferi,

Dată publicare: 10-11-2025 07:46

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Traian Băsescu: „Bucureştiul a fost distrus de Adrian Năstase, când a spart bugetul Primăriei. Eu aş ieşi în stradă”
Stiri actuale
Traian Băsescu: „Bucureştiul a fost distrus de Adrian Năstase, când a spart bugetul Primăriei. Eu aş ieşi în stradă”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că dezvoltarea și perspectiva Bucureștiului au fost compromise de Adrian Năstase, care, printr-o ordonanță, a divizat bugetul Primăriei Capitalei și l-a repartizat sectoarelor.

Noapte cu vizibilitate zero în Capitală: traficul îngreunat de ceața densă, șoferii circulă cu 20 km/h
Stiri actuale
Noapte cu vizibilitate zero în Capitală: traficul îngreunat de ceața densă, șoferii circulă cu 20 km/h

  O ceață densă le-a dat bătăi de cap șoferilor care au fost nevoiți să iasă duminică-noapte cu mașinile în trafic.

Un bărbat a fost spulberat de o mașină pe un drum din Argeş, după ce a tras pe dreapta din cauza unei defecțiuni
Stiri actuale
Un bărbat a fost spulberat de o mașină pe un drum din Argeş, după ce a tras pe dreapta din cauza unei defecțiuni

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit, duminică seară, după ce autovehiculul pe care îl conducea s-a defectat, iar el a tras pe dreapta şi a ieşit din maşină, fiind lovit de un alt autovehicul.

Recomandări
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață
Romania, te iubesc!
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață

  „Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea a III-a. Finlanda are o strategie de apărare totală, potrivit căreia toți cetățenii au un rol în cazul unui atac inamic.

Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump
Stiri externe
Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump

Directorul general al radioteleviziunii BBC, Tim Davie, şi şefa serviciului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat duminică după ce un documentar al BBC a indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al preşedintelui Donald Trump, scrie Reuters.

30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28