Imagini dramatice în Dolj: doi șoferi au murit pe loc după ce unul ar fi pierdut controlul mașinii jucându-se pe telefon

Doi șoferi au murit pe loc, într-un cumplit accident produs în apropiere de Craiova. Unul dintre bărbați ar fi pierdut controlul vehiculului în timp ce se juca pe telefon, spun martorii.

S-a izbit de mașina care circulă în sens opus. Pasagera în acest autoturism era o tânără, care se află în stare gravă la spital.

Impactul mortal s-a produs pe Drumul Național 56, la aproape 20 de kilometri de Craiova.

Un șofer de 20 de ani, care ar fi fost atent la telefon, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un autoturism care circula în sens opus. În acesta se aflau două persoane - conducătorul auto de 36 de ani și pasagera de 30 de ani.

Cristian Balaci, martor: ”Se ciocniră practic pur și simplu, a durat fracțiune de secundă”.



Valentin Văduva, martor: „Depăși toate mașinile la rând. Telefonul era pe jocuri, se duse poliţaiul lângă el și avea telefonul lângă el.”

Cei doi șoferi au murit pe loc. O ambulanță care era în trafic și un medic - martor la accident - i-au acordat îngrijiri femeii.



Răzvan Manciu, martor: ”Am deschis ușa de la pasager, împreună cu asistentul său domnul doctor de pe ambulanță i-am pus o branulă, o perfuzie, am stat lângă domnișoara”.

Pasagera a fost transportată la spital cu răni grave la picioare şi mâini.



Cornel Barbu, șef garda de intervenție și stingere ISU Dolj: ”A fost extrasă de urgență pentru a fi transportată la spital, după care s-a lucrat pentru evacuarea și extragerea celorlalți conducători auto”.



Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: ”În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuniilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă”.

Traficul a fost blocat aproximativ 2 ore.

